Зеленский высказался о "мирном плане" Трампа: детали заявления

По словам президента, у него уже есть видение плана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у президента США Дональда Трампа пока что нет официального плана по прекращению российско-украинской войны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". По его словам, то, что публикуется сегодня во многих украинских и иностранных средствах массовой информации, еще не является официальным планом президента Трампа.

В то же время Зеленский уточнил, что у него уже есть видение плана о прекращении войны, а конкретные вещи уже обсуждались с американцами до инаугурации Трампа.

Также Зеленский выразил уверенность в том, что украинцы и американцы будут работать вместе. Он добавил: будет много информации относительно потенциального плана по прекращению войны. И не важно, где это произойдет — в Киеве или не в Киеве.

"Не может быть плана отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов. Дождемся все же наших официальных переговоров и официальных результатов", — заявил президент Украины, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Трампа озвучили новый прогноз по войне в Украине. В Белом доме не исключают, что войну можно завершить "за месяцы".