Трамп имеет ключевые рычаги влияния на Путина

Президент США Дональд Трамп вряд ли предложит соглашение о войне в Украине, которое не будет выполнено. Поэтому Владимиру Путину придется обменять тысячи километров земли в Украине на несколько сотен в Курщине.

Об этом говорится в материале The Telegraph. По словам военного эксперта Гемиша де Бреттон-Гордона, штаб Трампа сдерживает некоторые из его идей о том, чтобы США взяли под контроль Сектор Газа и вывезли жителей в Египет и Иорданию.

Однако такие "безумные предложения" могут не казаться такими нелепыми в Киеве. А также не могут быть проигнорированы в Москве.

Проще говоря, пишет эксперт, Путин должен быть испуган. Поскольку ободренный своим прекращением огня в Газе, Трамп вряд ли предложит соглашение по Украине, которое не будет выполнено. Единственным способом, в который она может быть выполнена, — это если Украине вернут часть, если не всю, оккупированную территорию.

Возможно, Путину придется обменять тысячи квадратных километров земли в Украине на несколько сотен, которые он потерял в Курской области, чтобы сохранить лицо и свое будущее в Кремле.

"После самоуверенных заявлений Трампа по Газе, вполне вероятно, что Трамп имеет ключевые рычаги влияния на Путина, а не наоборот. Трамп знает, что он имеет гораздо больше шансов достичь эффективного и продолжительного мира в Украине, чем в Газе. Учитывая желание нового президента быть признанным великим лидером и миротворцем XXI века, Путину, вероятно".

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции. Это может произойти для того, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины.