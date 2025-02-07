Трамп позвал Зеленского в Вашингтон и назвал потери России и Украины в войне (видео)

Трамп также сказал, что ему нужно что-то на замену потраченным на Украину деньгам

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о вероятной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Также он назвал потери обеих сторон в войне

Об этом он сообщил во время общения с журналистами на пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигеру Исибой.

"На следующей неделе я, вероятно, встречусь с Зеленским. И я, вероятно, буду разговаривать с Путиным", – отметил Трамп, отвечая на вопрос о планах встречи с лидерами Украины и России. Относительно Путина он сказал, что всегда имел хорошие отношения с российским президентом.

Американский президент также отметил важность защиты природных ресурсов Украины, намекая, вероятно, на добычу редкоземельных металлов. По его словам, его администрация намерена "защитить подземные ресурсы Украины". Также Трамп сказал, что ему нужно что-то взамен потраченным на Украину деньгам.

Кроме того, Трамп обнародовал данные по потере обеих сторон в войне. По его информации, Россия потеряла от 800 до 900 тысяч военных убитыми и ранеными. Потери Украины, по его словам, составляют около 700 тысяч военнослужащих.

Также Трамп заявил, что его администрация потребует от Зеленского "гарантий" по использованию средств США для Украины.

Также ранее "Телеграф" писал, что у Трампа приняли жесткое решение по агентству USAID, которое помогало Украине. Новый глава США считает USAID ненадежной организацией.