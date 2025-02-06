Мирный план Трампа не представят в Мюнхене: кто и когда его покажет на самом деле

План будет представлен в другое время

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог не будет представлять союзникам план по прекращению войны России и Украины.

Об этом он заявил в интервью Newsmax. По его словам, данный "мирный план" будет представлять не кто иной, как сам президент США Дональд Трамп. Сам Келлог лишь проведет дискуссии с лидерами Европейского Союза.

"Человек, который представит "мирный план" — это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе", — заявил Келлог.

Между тем начальник Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко написал в Telegram: "Любые вбросы в медиа по мирным планам сейчас не более чем выдумки или сознательная дезинформация".

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его администрация якобы уже провела "очень серьезные дискуссии" с российской стороной по поводу войны в Украине. Издание The Associated Press сообщило, что Трамп и Путин могут уже в ближайшее время "принять меры" по прекращению боевых действий между Россией и Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Трампа озвучили новый прогноз по войне в Украине. В Белом доме не исключают, что войну можно завершить "за месяцы".