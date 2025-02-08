Была младше Гитлера на 23 года и дважды пыталась уйти из жизни: как выглядела Ева Браун и что о ней известно

Отношения Гитлера и Браун продлились 16 лет, а брак — менее двух суток

Диктатор нацисткой Германии Адольф Гитлер, у которого, вероятно, был сын и внук, на протяжение жизни имел несколько любовниц, но женился на Еве Браун, состоявшей с ним в отношениях 16 лет. Они поженились, когда Гитлер осознал неизбежность своего военного поражения во Второй мировой войне.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела супруга Адольфа Гитлера и какой была их любовная история. Мы узнали некоторые факты биографии Евы Браун.

Как выглядела Ева Браун и что известно о ее жизни

Ева Браун, которую называли "верной спутницей дьявола", родилась в 1912 году в семье учителя и портнихи. У нее были две сестры. Девочек отец воспитывал строго, в частности не разрешал им гулять с мальчиками, в их жизни была только школа, уроки и церковь.

Семья Евы Браун

Ева окончила монастырскую школу, а затем стала учиться в институте фрейлейн, где выучила английский язык и основы точных наук. Также Ева увлекалась спортом, любила легкую атлетику.

Еще одним увлечением Браун стали фотографии, именно с профессией фотографа Ева и решила связать свою жизнь. После окончания института, девушка поступила на обучение и работу к мюнхенскому фотографу Генриху Гофману, которого было в городе свое фотоателье и туда часто приходили члены НСДАП и даже сам Адольф Гитлер.

Ева Браун была младше Адольфа Гитлера на 23 года

Именно в фотоателье они и познакомились. Еве на тот момент было 17 лет, она была младше фюрера на 23 года и поскольку не интересовалась политикой, совершенно не знала, кто он, ведь его представили как "господин Вульф".

Гитлер сразу увлекся Браун и стал уделять ей знаки внимания, они вместе посещали рестораны и оперу. Девушка влюбилась в Гитлера без оглядки, поэтому их отношениях вспыхнули как факел.

Ева Браун в молодости

Встречи Евы и Гитлера были регулярными, но диктатор не спешил делать девушке предложение руки и сердца, он даже скрывал ее от всех и в его квартиру она приходила только через черный ход. Потом Гитлер стал представлять ее как "личную секретаршу".

Как выглядела жена Гитлера Ева Браун

Но несмотря на роман с Евой, у Гитлера по меньшей мере было 8 любовниц и Браун сильно переживала из-за постоянных измен диктатора, поскольку преданного его любила. Чтобы этого доказать она даже дважды пыталась покончить жизнь самоубийством.

Первый раз Ева Браун, узнав об очередной измене, взяла пистолет отца и прострелила себе грудь. Очнувшись от болевого шока она вызвала личного доктора Гитлера, чтобы возлюбленный узнал о ее поступке. Еву госпитализировали, а фюрер примчался к ней с извинениями.

Роман Евы Браун и Гитлера длился 16 лет

Но в 1935 году Ева снова решила свести счеты с жизнью. Она несколько недель не получала вестей от Гитлера, а потом узнала, что он снова ей изменил, поэтому приняла большую дозу снотворного. Но сестра Евы вовремя вернулась домой, увидела ее без сознания и вызвала врача, который ее отказал. Гитлер впечатлился этим поступком и их отношения вспыхнули вновь.

Когда Красная армия была уже на подступах к Германии и Ева понимала, что конец близок, она решила не выезжать, а остаться вместе с Гитлером, чтобы доказать свою преданность. Браун, любящая Гитлера 16 лет, приехала к нему в дымящий Берлин, осознавая, что умрет вместе с ним.

Ева Браун дважды пыталась покончить жизнь самоубийством

29 апреля 1945 года они узаконили в бункере свои отношения. Церемония длилась всего 10 минут, но Ева была очень счастлива наконец стать супругой Гитлера.

Спустя 36 часов после своего бракосочетания, они совершили суицид. В советской историографии утвердилась точка зрения, что Гитлер и Ева приняли яд (цианистый калий), предварительно отравив любимую собаку Блонди. Однако, по свидетельствам очевидцев, Гитлер застрелился.

Ева Браун стала женой диктатора на 36 часов

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