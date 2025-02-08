Була молодша за Гітлера на 23 роки і двічі намагалася піти з життя: як виглядала Єва Браун і що про неї відомо

Стосунки Гітлера та Браун тривали 16 років, а шлюб – менш як дві доби

Диктатор нацистської Німеччини Адольф Гітлер, у якого, ймовірно, був син і онук, протягом життя мав кілька коханок, але одружився з Євою Браун, що перебувала з ним у стосунках 16 років. Вони одружилися, коли Гітлер усвідомив неминучість своєї військової поразки у Другій світовій війні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядала дружина Адольфа Гітлера і якою була їхня любовна історія. Ми дізналися про деякі факти біографії Єви Браун.

Як виглядала Єва Браун і що відомо про її життя

Єва Браун, яку називали "вірною супутницею диявола", народилася 1912 року в сім’ї вчителя та кравчині. Вона мала дві сестри. Дівчаток батько виховував суворо, зокрема не дозволяв їм гуляти з хлопчиками, у їхньому житті була лише школа, уроки та церква.

Сім’я Єви Браун

Єва закінчила монастирську школу, а потім почала навчатися в інституті фрейлейн, де вивчила англійську мову та основи точних наук. Також Єва захоплювалася спортом, любила легку атлетику.

Ще одним захопленням Браун стали фотографії, саме із професією фотографа Єва і вирішила пов’язати своє життя. Після закінчення інституту дівчина вступила на навчання та роботу до мюнхенського фотографа Генріха Гофмана, у якого було в місті своє фотоательє і туди часто приходили члени НСДАП і навіть сам Адольф Гітлер.

Єва Браун була молодша за Адольфа Гітлера на 23 роки

Саме у фотоательє вони й познайомились. Єві на той момент було 17 років, вона була молодша за фюрера на 23 роки й оскільки не цікавилася політикою, зовсім не знала, хто він, адже його представили як "пан Вульф".

Гітлер відразу захопився Браун і став приділяти їй знаки уваги, вони разом відвідували ресторани та оперу. Дівчина закохалася в Гітлера, тому їхні стосунки спалахнули як смолоскип.

Єва Браун у молодості

Зустрічі Єви та Гітлера були регулярними, але диктатор не поспішав робити дівчині пропозицію руки та серця, він навіть приховував її від усіх і до його квартири вона приходила лише через чорний хід. Потім Гітлер став представляти її як "особисту секретарку".

Як виглядала дружина Гітлера Єва Браун

Але попри роман з Євою, Гітлер мав щонайменше 8 коханок і Браун сильно переживала через постійні зради диктатора, оскільки відданого його любила. Щоб це довести вона навіть двічі намагалася накласти на себе руки.

Вперше Єва Браун, дізнавшись про чергову зраду, взяла пістолет батька і прострелила собі груди. Прокинувшись від больового шоку, вона викликала особистого доктора Гітлера, щоб коханий дізнався про її вчинок. Єву госпіталізували, а фюрер примчав до неї з вибаченнями.

Роман Єви Браун та Гітлера тривав 16 років

Але 1935 року Єва знову вирішила звести рахунки з життям. Вона кілька тижнів не отримувала звісток від Гітлера, а потім дізналася, що він знову їй зрадив, тож прийняла велику дозу снодійного. Але сестра Єви вчасно повернулася додому, побачила її непритомною і викликала лікаря, який її врятував. Гітлер вразився цим вчинком і їхні стосунки спалахнули знову.

Коли Червона армія була вже на підступах до Німеччини та Єва розуміла, що кінець близький, вона вирішила не виїжджати, а залишитися разом із Гітлером, щоб довести свою відданість. Браун, яка любить Гітлера 16 років, приїхала до нього в палаючий Берлін, усвідомлюючи, що помре разом із ним.

Єва Браун двічі намагалася покінчити життя самогубством

29 квітня 1945 року вони узаконили у бункері свої стосунки. Церемонія тривала лише 10 хвилин, але Єва була дуже щаслива нарешті стати дружиною Гітлера.

Через 36 годин після свого одруження вони вчинили суїцид. У радянській історіографії утвердилася думка, що Гітлер і Єва прийняли отруту (ціанистий калій), попередньо отруївши улюбленого собаку Блонді. Проте, за свідченнями очевидців, Гітлер застрелився.

Єва Браун стала дружиною диктатора на 36 годин

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