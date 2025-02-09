Неизвестные БПЛА наблюдали за тренировками ВСУ в Германии: немецкая армия не смогла их сбить

Три системы для глушения дронов не возымели эффекта

Неизвестные БПЛА наблюдали за тренировкой подразделений ВСУ на ЗРК Patriot в Германии. Немецкая армия сообщила, что дроны были зафиксированы над Северным морем.

Об этом пишет Spiegel. Согласно отчету над авиабазой Швезинг в январе шесть раз были замечены неизвестные беспилотники.

"Несмотря на использование специальных средств радиоэлектронного подавления, немецкой армии не удалось заставить неизвестные беспилотники приземлиться или обнаружить пилотов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиабаза является зоной с особым режимом безопасности, а потому полеты дронов там запрещены. При этом там проходят обучение не только немецкие пилоты, но и украинские военные.

Издание также сообщает, что в подобных инцидентах с БПЛА чаще всего подозревают российские спецслужбы.

То, что немецкая армия не смогла перехватить дроны, вновь подняло вопрос об оснащении подразделений и их подготовке к борьбе с новой угрозой. При этом БПЛА не впервые видят над стратегическими и военными объектами.

"Согласно внутреннему отчету, на объекте в Швезинге использовались несколько устройств для постановки помех, чтобы бороться с беспилотными летательными аппаратами. Одним из примеров является система HP47, которая может использоваться для нацеливания на беспилотники, а затем вызывать их крушение с помощью сигналов глушения. Согласно отчету, две другие системы обороны также оказались безуспешными", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Германии в январе приняли закон, который позволяет задействовать Бундесвер для борьбы с подозрительными БПЛА. В стране поняли, что сил и полномочий местной полиции для этих целей оказалось недостаточно.