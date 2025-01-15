В Германии сделали важный шаг: как хотят бороться с подозрительными БПЛА

По мнению властей, в последнее время количество случаев несанкционированных полетов беспилотников над важными объектами

Правительство Германии приняло поправки в закон о безопасности воздушного транспорта. Это сделано с целью позволить Бундесверу сбивать подозрительные беспилотные летательные аппараты.

Об этом в среду, 15 января, сообщил телеканал N-tv со ссылкой на источники в правительственных кругах. Отмечается, что силы государственной полиции, которые несут основную ответственность за предотвращение опасности, технически не способны сделать бороться в БПЛА и потому запросили соответствующую поддержку.

"Это сделано, чтобы дать Бундесверу полномочия отражать действия нелегально летающих дронов в случае особенно серьезной ситуации", — говорится в сообщении.

По мнению властей, в последнее время количество случаев несанкционированных полетов беспилотников над объектами критической инфраструктуры, включая объекты энергетики, промышленности, транспорта и телекоммуникаций, значительно увеличилось.

"В последнее время неоднократно поступали сообщения о незаконных полетах дронов над критически важной инфраструктурой и военными объектами в Германии. Предыстория этого неясна, хотя часто предполагается, что за этим также могут стоять гибридные действия России", — указано в материале.

Законопроект должен быть внесен в немецкий Бундестаг правительственными фракциями в течение этого законодательного периода. Отмечается, что пока неясно, наберется ли для этого большинство в парламенте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским и общения с журналистами сказал, что Россия планировала воздушный террор и диверсии против авиакомпаний Польши и всего мира.