Подозрительные дроны пролетели над Данией: их владельцев не могут установить

Разрешений на полеты дронов никто не давал

В Дании несколько неопознанных беспилотников пролетели над портом Кёге, что примерно в 20 километрах к югу от столицы страны, Копенгагена. Полиция смогла зафиксировать четыре из них, хотя очевидцы утверждают, что изначально их было больше.

Об этом пишет The Associated Press. В сообщении указано, что инцидент произошел в пятницу вечером.

Правоохранителей на место вызвал очевидец, который отметил, что увидел около двадцати БПЛА. Дроны пролетели над заливом Кёге и скрылись в море.

Полиция сообщила, что пока не может установить ни точное количество дронов, ни их владельцев. Отмечается, что местные власти не давали разрешения на полеты дронов в этом районе.

Издание подчеркивает, что в последнее время поступало уже несколько сообщений о неизвестных дронах. Сейчас они привлекают особое внимание на фоне новых гибридных атак России против европейских стран, а также полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2, соединяющий энергосистемы Эстонии и Финляндии, аварийно отключился. Позже выяснилось, что он поврежден и примерно в то время там проходили два судна.

26 декабря Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, подозреваемого в повреждении кабеля. Танкер направлялся из Санкт-Петербурга (РФ) в Египет.