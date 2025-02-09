Невідомі БПЛА спостерігали за тренуваннями ЗСУ у Німеччині: німецька армія не змогла їх збити

Три системи для глушіння дронів не дали ефекту

Невідомі БПЛА спостерігали за тренуванням підрозділів ЗСУ на ЗРК Patriot у Німеччині. Німецька армія повідомила, що дрони були зафіксовані над Північним морем.

Про це пише Spiegel. Згідно зі звітом, над авіабазою Швезинг у січні шість разів було помічено невідомі безпілотники.

"Попри використання спеціальних засобів радіоелектронного придушення, німецькій армії не вдалося змусити невідомих безпілотників приземлитися або виявити пілотів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіабаза є зоною з особливим режимом безпеки, а тому польоти дронів там заборонені. При цьому там проходять навчання не лише німецькі пілоти, а й українські військові.

Видання також повідомляє, що у подібних інцидентах із БПЛА найчастіше підозрюють російські спецслужби.

Те, що німецька армія не змогла перехопити дрони, знову порушило питання про оснащення підрозділів та їхню підготовку до боротьби з новою загрозою. При цьому БПЛА не вперше бачать над стратегічними та військовими об’єктами.

"Згідно з внутрішнім звітом, на об'єкті в Швезінгу використовувалися кілька пристроїв для встановлення перешкод, щоб боротися з безпілотними літальними апаратами. Одним із прикладів є система HP47, яка може використовуватися для націлювання на безпілотники, а потім викликати їх аварію за допомогою сигналів глушіння. Згідно зі звітом, дві інші системи оборони також виявилися неефективними", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині в січні ухвалили закон, який дозволяє задіяти Бундесвер для боротьби з підозрілими БПЛА. У країні зрозуміли, що сил і повноважень місцевої поліції для цього виявилося недостатньо.