Тричі вибухнув та тоне. Що відомо про таємничий інцидент з танкером "тіньового флоту" РФ

Лише у 2024 році танкер змінював прапори кілька разів

У найбільшому порту Росії Усть-Луга вибухнув танкер Koala із сотнями тисяч тонн російського мазуту. Це двадцятидвохрічне судно — один із представників "тіньового флоту", що возив сирі нафтопродукти із Росії в обхід санкцій.

"Телеграф" розповідає детальніше про підозрілу зміну назв і прапорів, яка відбувалася з Koala в останні роки, що пов’язує танкер з російським бізнесменом і чому він дратує ще й європейців.

"Техногенний інцидент"

Відомо, що вночі 9 лютого, коли судно готувалося до відплиття, в машинному відділенні танкера пролунали три потужні вибухи. Екіпаж із 24 осіб, серед яких були росіяни, грузини та індонезійці, евакуювали на берег.

Танкер перебував біля причалу для наливних суден у момент вибухів

Машинне відділення судна почало затоплювати, і танкер кормою сів на мілину. Рятувальники встановили навколо танкера загородження.

На борту судна було 130 тисяч тонн мазуту, проте влада РФ заявила, що витоку нафтопродуктів не зафіксовано. Губернатор Ленінградської області оприлюднив офіційну версію: "техногенний інцидент під час запуску двигуна, внаслідок якого було пошкоджено машинне відділення".

Сусідні країни почали бити на сполох, адже російський порт Усть-Луга розташований у Балтійському морі. Інтенсивна перевалка нафтопродуктів підвищує ризик аварій і розливів, що можуть негативно вплинути на екосистему. Фінляндія направила патрульні літаки до Фінської затоки після аварії, аби пересвідчитися, що розливу мазуту немає.

Що відомо про танкер

Аварія сталася аварія на танкері Koala, який зараз ходить під прапором Антигуа і Барбуди, йдеться на Marine Traffic. Нафтовий танкер був збудований у 2003 році (йому 22 роки) у Південній Кореї, має довжину 274 м3 та ширину 50 м3. На порталі зазначається, що це танкер для сирої нафти.

Бачимо на карті Marine Traffic, що танкер Koala прибув до Усть-Луги із Сінгапуру 6 лютого 2025 року.

Проте що більш цікаво — минулі подорожі танкера відбувалися під різними прапорами та назвами, йдеться на Vesselfinder. Лише у 2024 році танкер змінював прапори тричі: Палау, Ліберія, Антигуа та Барбуда.

Попередні імена судна:

KOALA (червень 2024 року)

ORBIT I (листопад 2022 року)

NIKEL (2021 рік)

ALEXEI (2020 рік)

SUMAC (2018 рік)

ZARIFA ALIYEVA (2007 рік)

DISCOVERY (2003 рік)

Як змінювалися імена та прапори танкера

Така часта зміна імен і прапорів мала причину. Greenpeace вніс танкер до списку так званого російського "тіньового флоту" та відстежував його поїздки. Активісти переймаються захистом екології моря від іржавих зношених танкерів із сумнівною страховкою, яка в разі розливу не покриє ліквідацію наслідків.

В організації звернули увагу на те, що на танкері Koala раніше вже траплялися технічні несправності, а екіпаж відключав автоматичну систему ідентифікації під час рейсу через Балтійське море.

Свій "тіньовий флот" Росія створила для обходу санкцій, введених проти країни-агресорки через вторгнення в Україну. Цей флот складається здебільшого із застарілих б/у суден, яких нараховується близько тисячі, із загальною вантажністю в понад 100 млн тонн. "Тіньовим" флот називають за складні юридичні схеми та офшорні структури, за якими ховаються справжні російські власники. Старі танкери придбані через підставні компанії, зареєстровані в країнах із легкими законодавчими вимогами, що ускладнює відстеження діяльності та накладення санкцій. На додачу судна використовують прапори "країн зручного прапора".

Судна завантажуються нафтою в порту Усть-Луга біля Санкт-Петербурга, а далі слідують через Фінську затоку та Балтійське море до океану через Північне море.

За даними російських ЗМІ, танкер Koala пов'язаний з громадянином Латвії Олексієм Халявіним, якого підозрюють у допомозі Росії обходити санкції. За даними The Insider, Халявін став одним із найбільших покупців російської нафти в обхід цінової стелі. З ним пов'язані три компанії в ОАЕ: Black Pearl Energy Trading (Халявін був власником і директором цієї компанії), OGC Shipping і Conmar Maritime.

Халявін є бенефіціаром компанії Lagosmarine LTD, яка управляє судном. 10 січня 2025 року компанія потрапила під санкції США як частина "тіньового флоту" Росії".

Хоча проблеми росіян на морі давно відом і — з торгівельними і військовими кораблями РФ періодично стаються інциденти і НП (чого варті хоча б пригоди російського флота після втечі з Сирії) дивні вибухи на ключовому для росіян логістичному шляху змушують задуматися. Чи була це чужа "допомога" — можливо, скоро дізнаємось.

Проблеми росіян з перевозкою нафтопродуктів

Росія здійснює близько половини своєї торгівлі нафтою через Фінську затоку, продовжуючи транспортування та ухиляючись від західних санкцій, пише Politico. Все це відбувається прямо у Балтійському морі, на власних водних шляхах Європи. Попри санкції цей "тіньовий флот" із ветхих кораблів з нафтою лише зростає, серйозно непокоячи європейських сусідів можливістю розливу. Також вони можуть бути причетними до останніх інцидентів з диверсіями.

Саме тому європейські країни наполягають на нових повноваженнях, щоб витиснути "тіньовий флот" Москви з Балтійського моря. Наприклад, розробляють нове законодавство для того, щоб використовувати міжнародні закони для затримання суден РФ. Якщо це не вдасться, окремі держави конфісковуватимуть кораблі самостійно.

Проблеми із транспортуванням своїх нафтопродуктів РФ має і в Чорному морі. Екологічні наслідки від невдач росіян відчуваються зараз на окупованих територіях України і навіть в Одеській області. Так, 15 грудня 2024 року в Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту внаслідок аварії російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Судна розламало навпіл. Це за 12 км від морського порту Тамань (рейдова перевалка на південь від Керченської протоки).

Тоді керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко звернув увагу, що обидва судна — дуже старі (їм 55 і 51 рік) та мають "річковий" клас, що передбачає певні обмеження.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Росія була змушена тимчасово припинити транзит нафти через порт Усть-Луга на Балтійському морі через атаку БПЛА.