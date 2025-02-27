Трамп продлил санкции против России. Что происходит с российским рынком

Это касается всех санкций

США продлили ряд санкций против России еще на один год. Рынок РФ уже отреагировал на это значительным падением акций.

Как отмечают в Белом доме, президент США Дональд Трамп распорядился продлить санкции против России до конца 2025 года в четверг, 27 февраля.

Этот указ будет касаться санкций, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах из-за "угрозы территориальной целостности Украины". В то же время на портале Белого дома официальный документ еще не опубликован.

Как отметил Трамп, эти ограничения вступят в силу с 6 марта 2025 года. Однако уже сейчас рынок РФ стал реагировать значительным падением акций, что для трех лет полномасштабного вторжения характерно.

В то же время, ранее президент США не исключал возможности снятия санкций с России при условии заключения мира с Украиной.

"Прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо", – говорил Трамп.

Напомним, что к третьей годовщине войны Евросоюз продлил уже введенные против РФ санкции и добавил новые. Было отключено 13 российских банков от платежной системы SWIFT и запрещено пропагандистское вещание 8 росСМИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия в 2024 году получила от Европы больше денег, чем Украина.