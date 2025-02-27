Трамп подовжив санкції проти Росії. Що відбувається з російським ринком

Це стосується усіх санкцій

США продовжили низку санкцій проти Росії ще на один рік. Ринок РФ вже відреагував на це значним падінням акцій.

Як зазначають у Білому домі, президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити санкції проти Росії до кінця 2025 року у четвер, 27 лютого.

Цей указ стосуватиметься санкцій, запроваджених у 2014, 2018 та 2022 роках через "загрозу територіальної цілісності України". Водночас на порталі Білого дому наразі офіційний документ ще не опубліковано.

Як наголосив Трамп, ці обмеження набудуть чинності від 6 березня 2025 року. Проте вже зараз ринок РФ почав реагувати значним падінням акцій, що для трьох років повномасштабного вторгнення характерно.

Водночас раніше президент США не виключав можливості зняття санкцій з Росії за умови укладання миру в Україні.

"Прямо зараз ми не погоджувалися скасувати санкції щодо будь-кого", – казав Трамп.

Нагадаємо, що до третіх роковин війни Євросоюз подовжив вже введені проти РФ санкції та додав нові. Було відключено 13 російських банків від платіжної системи SWIFT та заборонено пропагандистське мовлення 8 росЗМІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія у 2024 році отримала від Європи більше грошей, ніж Україна.