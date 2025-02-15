"Надо сделать, как с Ираном": Келлог раскритиковал санкции против РФ

Санкции против России нуждаются в усилении, считает Келлог.

Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины, заявил его спецпредставитель в отношении Украины и России Кит Келлог.

В интервью американской газете The New York Post, Кит Келлог заявил, что санкции против России пока имеют низкую степень "болезненности экономического давления", находясь на уровне 3 баллов по 10-балльной шкале.

По его словам, текущие санкции США, такие как нацеленные на прибыльный энергетический сектор России, формально вдвое выше, но все еще есть пространство для их усиления. Келлог подчеркнул, что последние санкции, в частности, против добычи и экспорта нефти, открывают широкие возможности для действий. Он также отметил, что президент Дональд Трамп понимает рычаги влияния и уже показал свою эффективность в решении других внешних проблем.

Келлог рассказал, что ранее Трамп собрал в Овальном кабинете команду советников и членов кабинета, занимающихся вопросами национальной безопасности, включая вице-президента Джей Ди Венса и министра финансов Скотта Бессента. Они обсудили, как использовать все элементы национальной власти для прекращения войны между Россией и Украиной.

"Решение российско-украинской войны – это общеправительственный подход. У нас есть команда национальной безопасности, которая обсуждает этот вопрос и работает вместе", – сказал Келлог.

Келлог также подверг критике стратегию бывшего президента Джо Байдена, который обещал оказывать Украине помощь "столько, сколько нужно", но не усиливал давление на другие элементы национальной власти. По словам Келлога, Трамп действует иначе и сосредоточен на применении "целостного подхода" к прекращению жестоких боевых действий.

Келлог также рассказал, что хотя президент США обсудил возможность заключения соглашения с Украиной о поставках оружия в обмен на его полезные ископаемые, он сначала хочет "остановить убийства – просто остановить их – а потом уже идти дальше" о предстоящих переговорах. Келлог подчеркнул, что Трамп является автором книги "Искусство заключения сделок" и его опыт в этой сфере важен.

Келлог подчеркнул, что Россия не заинтересована в предотвращении массовых потерь собственных войск, поэтому важно прекратить насилие перед началом обсуждения тонкостей мирного урегулирования. "Давление не может быть только военным. Нужно оказывать экономическое и дипломатическое давление, а также использовать другие рычаги, чтобы достичь желаемых результатов", – пояснил Келлог.

Он также подчеркнул, что война не закончится без переговоров между Россией и Украиной.

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