Любила странные шляпки и редко появлялась на людях: как выглядит жена экс-премьера Азарова, и где она сейчас

Людмила Азарова познакомилась с будущим мужем случайно

Николай Азаров — бывший премьер-министр Украины, который был главой правительства во время правления Януковича, и который сильно постарел в последнее время. После Революции Достоинства он, как и многие пророссийские политики, сбежал в Россию вместе с семьей. При этом в Украине мало кто знает, как выглядит жена Николая Азарова — Людмила.

"Телеграф" расскажет, что известно о супруге экс-премьер-министра Украины Людмиле Азаровой, и где она сейчас.

Николай Азаров. Фото: Getty Images

Жена Азарова — не публичная особа и любительница шляпок

Николай и Людмила Азаровы познакомились, будучи студентами. Как рассказывала журналистам женщина, это было в теплый летний день, когда они с подругами спешили на пляж. По дороге увидели горящий дом, остановились посмотреть и разобщались с другими очевидцами, среди которых был и Николай Янович. Тогда он и пригласил ее на первое свидание.

Николай и Людмила Азаровы

С того времени они вместе всю жизнь — уже более 50 лет. Примечательно, что Людмила на два года старше мужа — ей сейчас 79 лет, а ему 77. Женщина всегда была непубличной, даже когда ее муж активно строил политическую карьеру в Украине. Они редко появлялись на публике вместе, практически не давали интервью, мало рассказывали о своей семье. Однако всю жизнь жили душа в душу.

Николай и Людмила Азаровы

На редких фотографиях в сети можно увидеть, что Людмила Азарова больше похожа на обычную домохозяйку. На некоторых снимках она позировала в странных и замысловатых шляпках и красила волосы в темный цвет. А с ее образами, судя по всему, никогда не работали стилисты.

Николай и Людмила Азаровы

Когда Николай Азаров со своими коррумпированными коллегами бежал из Украины после Революции Достоинства, верная жена Людмила бежала вместе с ним. По данным СМИ, семья экс-премьера сначала жила в Австрии, а потом перебралась в Россию. Сейчас они имеют роскошную недвижимость в элитном подмосковном поселке Рублевка. К слову, там же проживает и беглый президент Украины Виктор Янукович, и другие чиновники и олигархи путинского режима.

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