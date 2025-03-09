Кто бы сомневался: трампистские США отклонили предложение Канады бороться с "теневым флотом" России

США не только ветировали предложение Канады, но и пытались давить на представителей других стран, чтобы удалить слово "санкции" из коммюнике G7

Представители Соединенных Штатов отклонили предложение Канады создать специальную группу для борьбы с "теневым флотом" нефтяных танкеров российского режима (которые уже начали подрывать неизвестные прямо в портах). Эту идею Канада готовилась официально представить для согласования на саммите G7, но сейчас она под большим вопросом из-за пророссийской позиции новых властей США.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным собеседников, администрация Трампа сейчас "переоценивает свои позиции в многосторонних организациях" и упорно пытается смещать акценты с российского режима на противодействие Китаю, в то же время смягчая свою позицию по отношению к РФ.

Издание получило в распоряжение проект итогового заявления саммита министров иностранных дел стран G7, который пройдет на следующей неделе в канадском городе Шарлевуа. Отмечается, что в проекте США не только ветировали предложение Канады, но и пытались давить представителей других стран, чтобы удалить слово "санкции" и формулировку "способность России вести войну" в Украине, заменив его на нейтральное "получать доход". Коммюнике заседания не является окончательным, пока документ не опубликуют, однако, скорее всего, с американскими формулировками его не утвердят.

"Взаимоотношения между США и другими западными государствами значительно ухудшились. В прошлом месяце, например, союзники не смогли опубликовать совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину — то, что они предпринимали предыдущие два года — после того, как США выступили против резкого осуждения России", — напомнило издание.

Напомним, 10 января администрация 46-го президента США Джозефа Байдена ввела санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и 183 танкера, занимающихся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России) и так далее.

Также Великобритания ввела санкции против российских компаний "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", дополнивших ограничения США. Отмечается, что эти санкции являются частью борьбы с российскими нефтяными компаниями, это может привести к истощению российского военного бюджета и поможет спасти жизнь украинцев.