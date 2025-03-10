Умер в возрасте 22 лет от редкого заболевания. Что известно о принце Люксембурга Фредерике

Юноша болел с рождения, но диагноз ему поставили только в 14 лет

Младший сын принца Роберта Люксембургского и принцессы Жюли Нассауской принц Фредерик ушел из жизни. Ему было всего 22 года. Его жизнь оборвалась 1 марта из-за редкого генетического заболевания – митохондриальной дисфункции, вызванной мутациями гена POLG. Частота этого недуга оценивается в один случай в 10 000.

Скорбную новость сообщила королевская семья через сайт организации POLG Foundation. Фредерик в надежде найти лекарство от этой болезни, основал фонд и создал этот сайт.

По словам родителей принца Роберта, за два дня до смерти он собрал всех родных в своей комнате, чтобы попрощаться с ними. И хотя он почти не мог говорить, задал отцу вопрос: "Папа, ты гордишься мной?". Принц Люксембургский сказал, что парень сделал все, что мог, за свою прекрасную короткую жизнь.

"28 февраля, в День редких заболеваний, наш любимый сын позвал нас в свою комнату, чтобы в последний раз поговорить. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди – с братом Александром, сестрой Шарлоттой, мной, тремя двоюродными братьями: Шарли, Луи и Доналлом, зятем Мансуром и, наконец, с тетей Шарлоттой и дядей Марком. Он уже успел высказать все, что было на его душе, своей матери, которая не отходила от него в течение 15 лет. Сказав каждому из нас свои прощальные слова – добрые, мудрые, поучительные – в настоящей манере Фредерика, он ушел от нас, рассказав давнюю семейную шутку", — рассказал принц Роберт Люксембургский.

Болезнь, которой болел принц Люксембурга, трудно диагностировать у новорожденных детей. POLG лишает клетки организма энергии и поражает мозг, нервы, мышцы и печень. Сын Роберта Люксембургского родился с этой болезнью, но диагноз ему был поставлен только в 14 лет. Мутации в гене POLG могут вызвать синдром Альперса, синдром атаксии невропатии и прогрессирующую внешнюю офтальмоплегию.

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