Рус

Помер у віці 22 роки від рідкісного захворювання. Що відомо про принца Люксембурга Фредеріка

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Принцові Фредерікові діагностували мітохондріальну дисфункцію, спричинену мутаціями гена POLG
Принцові Фредерікові діагностували мітохондріальну дисфункцію, спричинену мутаціями гена POLG. Фото Колаж Телеграфу

Юнак хворів із народження, але діагноз йому поставили лише у 14 років

Молодший син принца Роберта Люксембурзького та принцеси Жюлі Нассауської принц Фредерік пішов із життя. Йому було лише 22 роки. Його життя обірвалося 1 березня через рідкісне генетичне захворювання – мітохондріальну дисфункцію, спричинену мутаціями гена POLG. Частота цієї недуги оцінюється в один випадок на 10 000.

Сумну новину повідомила королівська сім’я через сайт організації POLG Foundation. Фредерік у надії знайти ліки від цієї хвороби, заснував фонд та створив цей сайт.

За словами батьків принца Роберта, за два дні до смерті він зібрав усіх рідних у своїй кімнаті, щоб попрощатися з ними. І хоч він майже не міг говорити, поставив батькові питання: "Тату, ти пишаєшся мною?". Принц Люксембурзький сказав, що хлопець зробив усе, що міг, за своє прекрасне коротке життя.

Принц Люксембурга Фредерік

"28 лютого, в День рідкісних захворювань, наш улюблений син покликав нас до своєї кімнати, щоб востаннє поговорити. Фредерік знайшов у собі сили і мужність попрощатися з кожним з нас по черзі – з братом Олександром, сестрою Шарлоттою, мною, трьома двоюрідними братами: Шарлі, Луї і Доналлом, зятем Мансуром і, нарешті, з тіткою Шарлоттою і дядьком Марком. Він вже встиг висловити все, що було на його душі, своїй матері, яка не відходила від нього протягом 15 років. Сказавши кожному з нас свої прощальні слова – добрі, мудрі, повчальні – у справжній манері Фредеріка, він пішов від нас, розповівши давній сімейний жарт", – розповів принц Роберт Люксембурзький.

Принц Люксембурга Фредерік

Хворобу, на яку хворів принц Люксембурга, важко діагностувати у новонароджених дітей. POLG позбавляє клітини організму енергії та вражає мозок, нерви, м’язи та печінку. Син Роберта Люксембурзького народився із цією хворобою, але діагноз йому поставили лише у 14 років. Мутації в гені POLG можуть викликати синдром Альперса, синдром атаксії невропатії та прогресуючу зовнішню офтальмоплегію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пішов з життя Ага Хан IV. Він був лідером шиїтів, філантропом та одним із найбагатших людей світу.

Теги:
#Люксембург #Принц