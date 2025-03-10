Помер у віці 22 роки від рідкісного захворювання. Що відомо про принца Люксембурга Фредеріка

Юнак хворів із народження, але діагноз йому поставили лише у 14 років

Молодший син принца Роберта Люксембурзького та принцеси Жюлі Нассауської принц Фредерік пішов із життя. Йому було лише 22 роки. Його життя обірвалося 1 березня через рідкісне генетичне захворювання – мітохондріальну дисфункцію, спричинену мутаціями гена POLG. Частота цієї недуги оцінюється в один випадок на 10 000.

Сумну новину повідомила королівська сім’я через сайт організації POLG Foundation. Фредерік у надії знайти ліки від цієї хвороби, заснував фонд та створив цей сайт.

За словами батьків принца Роберта, за два дні до смерті він зібрав усіх рідних у своїй кімнаті, щоб попрощатися з ними. І хоч він майже не міг говорити, поставив батькові питання: "Тату, ти пишаєшся мною?". Принц Люксембурзький сказав, що хлопець зробив усе, що міг, за своє прекрасне коротке життя.

"28 лютого, в День рідкісних захворювань, наш улюблений син покликав нас до своєї кімнати, щоб востаннє поговорити. Фредерік знайшов у собі сили і мужність попрощатися з кожним з нас по черзі – з братом Олександром, сестрою Шарлоттою, мною, трьома двоюрідними братами: Шарлі, Луї і Доналлом, зятем Мансуром і, нарешті, з тіткою Шарлоттою і дядьком Марком. Він вже встиг висловити все, що було на його душі, своїй матері, яка не відходила від нього протягом 15 років. Сказавши кожному з нас свої прощальні слова – добрі, мудрі, повчальні – у справжній манері Фредеріка, він пішов від нас, розповівши давній сімейний жарт", – розповів принц Роберт Люксембурзький.

Хворобу, на яку хворів принц Люксембурга, важко діагностувати у новонароджених дітей. POLG позбавляє клітини організму енергії та вражає мозок, нерви, м’язи та печінку. Син Роберта Люксембурзького народився із цією хворобою, але діагноз йому поставили лише у 14 років. Мутації в гені POLG можуть викликати синдром Альперса, синдром атаксії невропатії та прогресуючу зовнішню офтальмоплегію.

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