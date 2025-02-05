Ушел из жизни Ага Хан IV: лидер шиитов, филантроп и один из самых богатых людей мира

Умер Ага Хан IV

Ага Хан IV, духовный лидер мировых исмаилитских мусульман, объединявший предпринимательство и филантропию, умер в Лиссабоне в возрасте 88 лет.

Как сообщает Daily Mail, образованный и космополитический Ага Хан, родившийся под именем принц Карим аль-Хусейни, всегда отрицал, что рост его личного состояния противоречит благотворительной деятельности. Он также считал, что его финансовый успех лишь способствует его миссии – улучшению жизни исмаилитов, являющихся частью шиитской ветви ислама и насчитывающих около 15 миллионов последователей в 35 странах мира.

Среди его проектов – развитие элитного курортного региона Коста-Смеральда на Сардинии, разведение чистокровных скаковых лошадей, а также создание медицинских инициатив для бедных слоев населения в развивающихся странах.

Роскошный образ жизни и источники доходов

Несмотря на большое состояние и дорогой образ жизни, Ага Хан активно отрицал, что его жизнь можно назвать роскошной. Он владел частным островом в Карибском море, пользовался личными самолетами и яхтами, а его главная резиденция – имение Эглемон близ Парижа – служила и штаб-квартирой его фонда, и центром тренировок его скаковых лошадей.

В отличие от традиционных правителей, Ага Хан не унаследовал государство, но его состояние оценивалось от 1 до 13 миллиардов долларов. Они формировались благодаря инвестициям в отели, медиа, авиакомпании, конный спорт, а также через специальный религиозный налог, который исмаилиты жертвовали в соответствии с нормами Корана.

Наследие и путь к лидерству

Имя "Ага Хан" – это сочетание тюркских и персидских слов, что означает "главнокомандующий". Он получил его от своего деда, Ага Хана III, который обошел своих детей и сделал наследником именно внука.

В 1957 году, в 20-летнем возрасте, он стал 49-м имамом исмаилитов, заменив своего деда. Тогда он учился в Гарвардском университете, изучая историю ислама. Сам Ага Хан III объяснял в своем завещании, что сделал именно такой выбор из-за изменения мирового порядка, особенно развития атомной науки. Он считал, что новый имам должен отвечать современным реалиям и иметь современные взгляды на жизнь.

В том же 1957 году королева Великобритании Елизавета II дала ему титул "Его Высочество", что подчеркивало прочные связи между британской монархией и династией Ага Хани.

Ага Хан IV и Елизавета II

Международные связи и влияние

Ага Хан имел большое количество связей в мировой политике. В 1960-х он познакомился с премьер-министром Канады Пьером Трюдо и убедил его принять тысячи исмаилитов, изгнанных из Уганды. Именно эта дружба определила долгосрочные тесные отношения с Канадой, где в 2010 году он получил почетное гражданство.

Принц Карим родился 13 декабря 1936 года в Женеве. Его отцом был принц Али Хан – известный плейбой, а матерью – британская аристократка Джоан (Ярд-Буллер) Хан. В 1949 году его родители развелись, а отец женился на голливудской актрисе Рите Хейворт, которая родила его сводную сестру, принцессу Ясмин.

Ага Хан вырос в Найроби (Кения), учился в престижном Институте Ле Рози в Швейцарии, а также представлял Иран на зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке в соревнованиях по горнолыжному спорту.

Семья и личная жизнь

В 1969 году он женился на британской модели Салли Крокер-Пул, которая после брака получила имя Салима Ага Хан. У них родились трое детей – принцесса Захра, принц Рахим и принц Хусейн. После развода в 1995 году все трое детей продолжили работу в его организациях.

В 1998 году он повторно женился – на немке Габриэле Тиссен цу Лейнинген, которая стала Инарой Ага Хан. У пары родился сын принц Али Мухаммад, однако их брак распался.

После смерти Ага Хана остались его дети, младший брат принц Амин Мухаммад, возведенная сестра принцесса Ясмин и четверо внуков.

Бизнес и инвестиции

В течение десятилетий Ага Хан реализовывал многочисленные бизнес-проекты.

В 1960-х годах он основал курорт Порто-Красно на Коста-Смеральда (Сардиния) – элитную зону отдыха с яхт-клубами и турнирами по поло. Все это было ориентировано на сверхбогатых клиентов.

Он также увлекался спортивными автомобилями Maserati, однако одновременно инвестировал в развивающиеся страны – например, в производство рыболовных сетей, пластиковых пакетов и спичек.

После падения режима Иди Амина в Уганде и прихода к власти Йовери Мусевени Ага Хан инвестировал в гидроэнергетику страны, став партнером Blackstone Group в проекте стоимостью 750 миллионов долларов.

В 1960 году его отец, принц Али Хан, погиб в автокатастрофе в пригороде Парижа, оставив в наследство масштабный конный бизнес. С этого времени Ага Хан активно занимался разведением и тренировкой чемпионских скаковых лошадей, владея девятью фермами во Франции и Ирландии.

Его деятельность оставила глубокий след в мире бизнеса, филантропии и исламского сообщества. Его смерть стала завершением целой эпохи, а его наследие будет продолжать влиять на мир.

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