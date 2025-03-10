В Северном море после столкновения вспыхнули два судна: что с экипажем (фото, видео)

Танкер плыл под флагом США

Недалеко от побережья Восточного Йоркшира (Великобритания) произошла авария с участием двух судов: танкера и контейнеровоза. Оба в результате столкновения вспыхнули.

Об этом сообщает издание BBC. По данным СМИ, танкер Stena Immaculate врезался в находившийся на якоре контейнеровоз Solong. По предварительным данным, после столкновения судно загорелось и начался большой пожар.

Оказалось, что команда нефтяного судна была вынуждена эвакуироваться экстренно, используя спасательные шлюпки. На борту находились около 20 человек. Состояние пострадавших пока неизвестно.

На кадрах с места происшествия видны пламя и дым, выходящие из нефтяного танкера.

Побережье Восточного Йоркшира на карте

По информации издания The Guardian, тревогу объявили в 09:48.

Последствия столкновения

Последствия столкновения

Последствия столкновения

"Был вызван спасательный вертолет береговой охраны из Хамберсайда, а также спасательные шлюпки из Скегнесса, Бридлингтона, Мейплторпа и Клиторпа, самолет Королевской береговой охраны и близлежащие суда с противопожарным оборудованием", — отметил представитель береговой охраны.

Что известно о судах?

Согласно информации Marine Traffic, судно Stena Immaculate – это американский танкер, перевозящий нефть и химикаты. Его длина составляет 183 метра, а вес – около 50 000 тонн. Танкер вышел из порта в Греции и направлялся в британский город Халл.

Solong – это контейнеровоз под португальским флагом. Он был построен в 2005 году и может перевозить 9500 тонн груза, а его длина составляет 140,6 метра. Судно направлялось к Роттердаму.

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