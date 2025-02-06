Аномальная зона или нет? Корабли с химвеществами и нефтью продолжают хоровод в Азовском море (фото)

Как выглядит необычный феномен в море – читайте в материале "Телеграфа"

В акватории Азовского моря, в его российской части, продолжают фиксировать плавающие по кругу корабли. Такой эффект вызван работой радиоэлектронной борьбы, которые могут влиять на работу GPS.

Такое удивительное явление зафиксировал сайт отслеживания судов VesselFinder. Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, в аналогичной ситуации пояснил, что в реальности корабли не "водят" хороводы, это следствие расширения применения GPS-спуфинга (отправка сигналов помех, имитирующих сигнал NAVSTAR GPS).

Ниже мы показываем, как это выглядит на карте. Там действительно заметный круг.

В так называемом "хороводе" участвовали 6 кораблей, пунктом назначения которых были в основном порты России. Один плыл в порт "Кавказ" из Турции.

Подобные круги с кораблей, ранее замеченные у побережья Китая, были связаны с препятствиями GPS. Так объяснил этот феномен исполнительный директор компании морской разведки Dryad Global Фил Диакон западным СМИ.

Обратите внимание, что россияне активно используют средства РЭБ в ходе своей войны против Украины. Поэтому такая аномалия как круги с кораблей на мониторинговых сайтах вероятно связана именно с его использованием.

Ранее "Телеграф" писал, что в небе над Украиной снова зафиксировали движение пассажирского самолета. Над Львовом был замечен частный самолет.