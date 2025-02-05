Угроза Европе? Корабли РФ из Сирии направляются в Калининград, что это значит (карта)

Россия замышляет что-то против стран НАТО?

Российский флот, который занимается эвакуацией военного имущества из Сирии после падения режима Асада, перевозит технику в Калининград. Это в будущем теоретически может вызвать серьезную дилемму для Европы.

Об этом пишет известный военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов. По его мнению, эта дилемма у некоторых может вызвать неожиданно сильное желанием помочь Украине покончить с агрессором как можно быстрее.

Что происходит в Средиземном море

На днях появилось сообщение о том, что россйиское грузовое судно Sparta ООО "Оборонлогистика", вышедшее из порта Тартус ненадолго включило передатчик, который раскрыл его местоположение. Согласно данным сайта MarineTraffic, Sparta встала на якорь у берегов Мальты.

Некоторые OSINT-аналитики сразу предположили, что остановка может быть связана с технической неисправностью. На одном из фото заметили дым.

Важно отметить, что после остановки корабля Мальта стала указана его точкой назначения, хотя после выхода из Тартуса в качестве таковой значился порт Балтийск в Калининградской области.

Впрочем, вскоре другие эксперты начали говорить, что кратковременная остановка российского грузового судна "Спарта" у Мальты не была связана с какими-либо техническими проблемами. По их предположением она была просто плановой — для бункеровки (дозаправки и замены масла).

"К сведению, на территории Мальты эти суда постоянно бункеруются. Их заправляют, причем ночью, чтобы не попасть на спутниковые снимки", — пишет один из экспертов.

После этого у Мальты зафиксировали еще одно судно, перевозящее российскую военную технику из Сирии: Sparta II. Корабль также включил свой транспондер AIS, выдав свое местоположение в Сицилийском проливе. Его пункт назначения — порт Калининград, Россия.

Что это может значить

Напомним, что Калининград является самым западным областным центром Российской Федерации. Он связан с остальной Россией только по морю и находится в окружении стран НАТО.

По мнению Сазонова, Калининград вряд ли является транзитным портом для вышеуказанных судов. При этом НАТО также не пропустит военную технику РФ через свою территорию.

"Отправят сухопутным маршрутом? Да, сейчас! Никто их не пропустит, это очевидно. И что будут делать? Грозить этой техникой Германии и Польше? А вот уже интересно стало", — отмечает он.

В таком случае, считает Сазонов российская агрессия может перестать быть только украинской проблемой.

"И в контексте возможного перемирия вдруг кому-то очень страшно станет. И проснутся в еще вчера "избегающих эскалации" настоящие ястребы с неожиданно сильным желанием помочь Украине добить агрессора как можно быстрее! Возможно. Надеюсь…", — подытожил Сазонов.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский флот продолжает разваливаться у берегов Сирии.