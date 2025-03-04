Трамп обложил пошлинами Китай: как ответили в Поднебесной и что это значит для обычных людей

Между Китаем и США разгорается торговая война

Президент США Дональд Трамп все же подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлины на китайские товары. Поднебесная незамедлительно нанесла ответный удар.

Об этом пишет WSJ. Официальной причиной такого шага в Белом доме называют то, что Китай не смог принять меры для прекращения поступления синтетических опиоидов, в частности фентанила, в США, что представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки.

"Признавая тот факт, что КНР не приняла надлежащие меры для смягчения кризиса незаконных наркотиков, в главу 2(a) Указа № 14195 внесены изменения, изъяв слова "10 процентов" и вставив вместо них слова "20 процентов", — говорится в указе.

Китай принял ответные меры и ввёл дополнительные пошлины на импорт из США основных сельскохозяйственных продуктов: 10% – на соевые бобы, свинину, говядину, морепродукты, фрукты, овощи и молочные продукты, 15% – на пшеницу, кукурузу, курицу и хлопок.

Кроме того, Китай добавил в список экспортного контроля 15 американских компаний, в том числе аэрокосмических и оборонных. Теперь им запрещено поставлять в Китай товары двойного назначения. Отдельно китайское министерство внесло ещё десять американских компаний в список "неблагонадёжных субъектов" – из-за их военного сотрудничества с Тайванем, который Китай считает своей территорией. "Неблагонадёжным" фирмам запрещена торговля, их руководителям запрещён въезд в страну, у сотрудников аннулирован вид на жительство.

Также Китай подал иск в ВТО из-за новых пошлин США.

По данным WSJ, американские импортеры и предприятия, теперь скорее всего, переложат стоимость тарифов на потребителей, а это означает, что люди, вероятно, увидят более высокие цены в продуктовых магазинах и автосалонах.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что будет использовать пошлины для повышения доходов, сокращения торгового дефицита Америки и возвращения промышленности в страну. Он обещал взимать от 10 до 20% со всех импортируемых товаров, а также установить пошлины до 60% для Китая.