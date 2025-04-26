Порошенко новый Холостяк? Собрали самые остроумные мемы о "разводе" супругов экс-президента

Жена Порошенко подала иск на 17 млрд

Иск супруги пятого президента Украины Петра Порошенко Марины Порошенко на раздел имущества изрядно развеселил сеть. Украинцы уже создали немало забавных мемов.

"Телеграф" собрал самые лучшие из них. Заметим, что иск в суд на 17 млрд грн не свидетельствует о разводе, что недавно подтвердили супруги.

Однако украинцы все же допустили, что Порошенко вполне может стать новым героем развлекательного шоу "Холостяк". Его большое состояние и медийность привлекли бы внимание не только участниц, но и всей сети.

Однако Порошенко уже прокомментировал слух о разводе, опубликовав фото с женой. Он написал "Люблю". Марина Порошенко в ответ распространила фото с мужем и отметила "Рядом всегда". Здесь украинцы припомнили культовые изображения Love is.

"Love is… отдать ей 17 миллиардов из-за решения Крыжопольского районного суда", — говорится в меме.

Были среди шуток и более пикантные о том, что причиной иска в суд стали "седые волосы в зубах", которые якобы надоели жене Порошенко.

Напомним, что после иска супруги Порошенко в суд возникло немало слухов о разводе, но в партии "Европейская солидарность" их опровергли. Там настояли, что в семье Порошенко действительно нет и не было конфликтов. Иск о разделе имущества – общая тактика защиты семьи Порошенко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде рассказали, почему Порошенко не смог поехать в США еще до наложения санкций СНБО.