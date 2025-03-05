Китай заявил о готовности к "любой войне с США" после действий Трампа

Китай ответил на пошлины Трампа

Китай готов к войне с США. Так в Поднебесной отреагировали на решение Трампа обложить китайские товары дополнительными пошлинами.

Об этом заявляет посольство КНР в США. По словам китайских дипломатов, если США действительно хотят решить проблему фентанила, то правильно будет проконсультироваться с Китаем, относясь друг к другу как к равным.

"Если США хотят войны, будь то тарифной войны, торговой войны или войны любого другого типа, мы готовы сражаться до конца", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлины на китайские товары. Официальной причиной такого шага в Белом доме называют то, что Китай не смог принять меры для прекращения поступления синтетических опиоидов, в частности фентанила, в США, что представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки. Китай принял ответные меры и ввёл дополнительные пошлины на импорт из США.

Ранее мы писали о том, что во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что будет использовать пошлины для повышения доходов, сокращения торгового дефицита Америки и возвращения промышленности в страну. Он обещал взимать от 10 до 20% со всех импортируемых товаров, а также установить пошлины до 60% для Китая.