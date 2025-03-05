Рынок акций удивил аналитиков: неожиданная реакция на политические новости

Биржевой феномен: что вызвало волну оптимизма среди инвесторов?

Украинские акции резко выросли на фоне новостей о потеплении отношений между Киевом и Вашингтоном. После сообщений о возможном примирении президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и вероятности мирных переговоров, котировки украинских компаний на Варшавской фондовой бирже значительно подскочили.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". По данным WSE, к 13:15 по киевскому времени индекс WIG-Ukraine вырос на 12,96% — до 579,38 пунктов.

Больше всего подорожали акции украинских аграрных компаний. Курс Milkiland подскочил на 23,58%, "Агротон" – на 19,78%, "ИМК" – на 23,58%, а KSG-Agro – на 11,94%. Производитель сахара "Астарта" прибавил 7,99%, а компания Coal Energy выросла на 15,67%.

Акции крупнейшего производителя масла "Кернел", не входящего в индекс из-за малой free-float, прибавили 7,24%.

Положительная динамика наблюдается и на Лондонской фондовой бирже : акции агрохолдинга МХП выросли на 3,63%, а горнорудной компании Ferrexpo – на 6,93%.

На рынке еврооблигаций Украины также зафиксирован прирост: котировки выросли на 2-6%. Евробонды с погашением в 2029 году достигли 70,13% от номинала, а в 2036 году – 56,02%.

Кроме того, ВВП-варранты подорожали на 0,13% — до 77,95% от условной стоимости.

Эксперты отмечают, что рынок положительно отреагировал на новости о возможном возобновлении диалога между Украиной и США, что повышает шансы стабилизации экономической ситуации в стране.

Ранее "Телеграф" писал о том, что переговоры США и Украины уже обсуждаются между Киевом и Вашингтоном. Этому, вероятно, посодействовал пост Зеленского о ссоре с Трампом.