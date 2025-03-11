Украинка торговала органами и попалась копам на границе с Польшей: что известно

За это преступление суд назначил ей до 12 лет лишения свободы

На границе между Польшей и Украиной 11 марта была задержана на железнодорожном переезде 35-летняя украинка. Ранее она была осуждена за торговлю органами.

Об этом сообщает издание "Reuters". Женщина была частью преступной группы в Казахстане, которая торговала человеческими органами и продала 56 почек. За это преступление суд назначил ему до 12 лет лишения свободы. Личные данные украинки не разглашаются, в материале ее издание называет Ксения П.

Украинку задержали на основе красного сообщения Интерпола, которое было отправлено с целью задержания и последующей экстрадиции. Арест провели на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной, как отметила пресс-секретарь прокуратуры Перемышля Марта Петковская.

Стражи порядка не уточнили, почему 35-летняя женщина не отбывала наказание в Казахстане, когда ее арестовали на контрольном пункте. Интерпол разыскивал ее с ноября 2020 года.

Ксения П. была осуждена за участие в международной преступной группе, которая незаконно изымала человеческие органы с 2017 по 2019 год и продавала их на "черном" рынке.

В результате ее преступления, целью которого был заработок денег, пострадали 56 человек из разных стран, таких как Казахстан, Армения, Азербайджан, Украина, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Таиланд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Николаеве удалось предотвратить теракт — 19-летняя студентка по указанию российских спецслужб пыталась взорвать отделение полиции.