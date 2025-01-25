В истории с депортацией известного японского волонтера новый поворот: журналистка нашла неприятные факты

Журналистка указала на несостыковки в истории волонтера

В Украине на днях вспыхнул скандал с тем, что известный японский волонтер Фуминори Цучико не смог продлить вид на жительство в Украине. В конечном итоге в дело вмешался городской глава Харькова, после чего ему позволили остаться.

Однако журналистка ICTV Татьяна Доцяк обратила внимание на другие моменты биографии волонтера. Своими размышлениями она поделилась в Facebook.

В частности она отмечает, что Фуминори Цучико 16 лет назад был отправлен в тюрьму из-за воровства приставок Nintendo DS, что он сам подтверждал в разговоре с японскими СМИ.

Журналистка добавила, что наткнулась на обсуждение в соцсетях, где японцы задались вопросом о том, можно ли доверять средства человеку с уголовным прошлым. Также она говорит, что видела и другие сообщения о недобросовестности Фуминори Цучико, однако не имеет им подтверждений.

"И я захожу на сайт, где он собирает средства, чтобы "прокормить украинцев", и где рассказывает о "голодных эвакуированных харьковчанах" из метро, ​​которых все покинули, "голодных солдат", "голодных детишек". А я вспоминаю, как волонтеры постоянно привозили в подземку продукты и средства гигиены, одеяла и медикаменты", — написала она.

Журналистка также отметила, что один из ближайших соратников японца прекратил с ним связи из-за утраты доверия. Кроме того она вспомнила историю с благотворительным кафе, которую волонтер открыл с местной жительницей Натальей. Тогда мужчина с напарницей обвиняли друг друга в финансовых махинациях.

Напомним, в 2023 году 75-летний Фуминори Цучико открыл кафе FuMi Caffe на Салтовке и за свой счет кормил харьковчан. Позже в этом ему начали помогать благотворители, которые закрывали часть расходов. Ежедневно японец с волонтерами готовит около 600 обедов для харьковчан.

Как сообщалось ранее, в Литве произошел скандал из-за того, что в одном из книжных магазинов нашли атлас, в котором Украину показали без части территорий.