Полиция депортирует украинца из Словакии: чем он провинился

О причинах депортации официально не рассказывают

Гражданина Украины собираются депортировать из Словакии. Соответствующее решение приняла полиция страны-соседки.

Предварительно известно, что его подозревают из-за угрозы государственного переворота. Об этом пишет издание Dennik N.

"В настоящее время один человек находится в отделении пограничной иностранной полиции, где осуществляется административная депортация", – сообщила глава полиции Яна Машкарова.

Между тем, Комитет по военным вопросам и безопасности должен рассмотреть отчет Службы информационной безопасности (SIS) относительно вероятного переворота, однако его содержание не разглашается. Представители власти не комментируют подробности дела, что лишь усугубляет общественный интерес к этой ситуации.

Оппозиция выступила с критикой и призвала власти раскрыть больше деталей о задержанном украинце и о его депортации. Кроме того, политические оппоненты требовали объяснений о деятельности пророссийской группы "Брат за брата", которая, по некоторым данным, может быть связана с дестабилизацией ситуации в стране.

Пока нет официальной информации о связи депортированного украинца с этой организацией. Расследование продолжается.

Ранее Телеграф писал, что в истории с депортацией известного японского волонтера появился новый поворот. В дело вмешался мэр Харькова, после чего ему разрешили остаться.