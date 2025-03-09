Известную украинскую теннисистку хотели депортировать из США

Странный инцидент произошел с украинкой в американском аэропорту

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№46 WTA) рассказала, что с ней произошел неприятный инцидент в США. К слову, украинка дошла до 3-го круга на первом Турнире Большого Шлему в 2025 году.

Соответствующий комментарий Даяны приводит БТУ. Спортсменка пожаловалась, что провела в полиции около четырех часов.

"Я летела в Штаты маршрутом Ницца-Стамбул, Стамбул-Сан Франциско и по прилету меня хотели депортировать в Украину, ибо кто-то через Интерпол официально подал заявление в США, что мой паспорт с визой утерян. На самом деле это не так, мой паспорт был у меня на руках и вообще никогда не терялся.

Я провела четыре часа в аэропорту в полиции, ожидая каких-то результатов. По закону, в США, если паспорт считается в системе утерянным, то американская виза становится автоматически недействительной. Мне её зачеркнули и честно говоря, я думала что все, приплыли, летим обратно (смеется). Хотя на самом деле виза у меня была еще на два года.

Спустя четыре часа мне дают бумагу, в которой указано, что я могу находиться в США шесть месяцев, после чего визу надо переделать. Было нервозно и напряженно, прямо как в фильмах. Самое интересное что в системе они не видели от кого поступила информация, что мой паспорт был утерян. Спасибо американцам, что впустили, а то сейчас я просто могла бы сидеть уже дома (смеется)", — заявила Даяна.

Ранее сообщалось, что в решающем поединке Australian Open-2025 американка Мэдисон Киз победила нейтральную теннисистку из Беларуси Арину Соболенко. После поражения Соболенко отметилась омерзительным поступком.