Українка торгувала органами і попалась копам на кордоні з Польщею: що відомо

За цей злочин суд призначив їй до 12 років позбавлення волі

На кордоні між Польщею та Україною 11 березня затримали на залізничному переїзді 35-річну українку. Раніше вона була засуджена за торгівлю органами.

Про це повідомляє видання "Reuters". Жінка була частиною злочинної групи у Казахстані, яка торгувала людськими органами, та продала 56 нирок. За цей злочин суд призначив їй до 12 років позбавлення волі. Особисті дані українки не розголошуються, у матеріалі видання її називає Ксенія П.

Українку затримали на основі червоного повідомлення Інтерполу, яке було надіслано з метою затримання і подальшої екстрадиції. Арешт провели на залізничному переїзді між Польщею та Україною, як зазначила прессекретарка прокуратури Перемишля Марта Петковська.

Правоохоронці не уточнили, чому 35-річна жінка не відбувала покарання в Казахстані, коли її заарештували на контрольному пункті. Інтерпол розшукував її з листопада 2020 року.

Ксенія П. була засуджена за участь у міжнародній злочинній групі, яка незаконно вилучала людські органи з 2017 по 2019 рік і продавала їх на "чорному" ринку.

Унаслідок її злочину, метою якого був заробіток грошей, постраждали 56 людей з різних країн, таких як Казахстан, Вірменія, Азербайджан, Україна, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан і Таїланд.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Миколаєві вдалося запобігти теракту — 19-річна студентка за вказівкою російських спецслужб намагалася підірвати відділення поліції.