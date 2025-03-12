Россия и Иран обсудят "наболевший" вопрос о ядерке: когда и где состоится встреча

Тегеран долго отрицал желание разработать ядерное оружие

Встреча между Китаем, Россией и Ираном состоится 14 марта. Страны обсудят иранскую ядерную проблему.

Об этом сообщает The Times of Israel. Председательство на встрече осуществит заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй. В мероприятии также примут участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади

Встреча состоится после закрытого заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке по расширению Ираном своих запасов урана, близких к оружейному.

На прошлой неделе Россия заявила, что заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков обсудил международные усилия по решению ядерной программы Ирана с ее послом Каземом Гарибабади после сообщений, что Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа в общении с Ираном.

Тегеран долго отрицал желание разработать ядерное оружие. Однако организация ООН по атомному контролю МАГАТЭ предупредила, что "резко" ускоряет обогащение урана.

В 2015 году Иран заключил соглашение, Совместный всеобъемлющий план действий с Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и Соединенными Штатами, который отменил санкции против Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. Но Вашингтон отказался от этого плана в 2018 году в первый срок Трампа, и Иран начал отходить от своих ядерных обязательств.

Китай заявил, что поддерживает Иран в защите его законных прав и призвал к скорейшему возобновлению иранских ядерных переговоров.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь в переговорах с Ираном по поводу его ядерной программы и поддержки антиамериканских группировок в регионе.