Никого не пугает? В 2025 году российские власти забыли про "Орешник" – инфографика

Еще месяц назад "Орешник" не сходил с уст российских политиков

Ракетная система "Орешник", которой президент России Владимир Путин пытался запугивать Запад и Украину, перестала упоминаться в выступлениях российских официальных лиц.

Об этом свидетельствует проведенный "Агентством" анализ сообщений ТАСС. Об "Орешнике" не вспомнили даже после самого масштабного удара украинскими дронами по России, в ходе которого использовались, в том числе западные ракеты.

"Первое упоминание "Орешника" в официальных заявлениях произошло в выступлении Путина 21 ноября. Тогда президент впервые назвал ракету, которой утром того же дня был нанесен удар по промышленному объекту в городе Днепр. После этого за оставшиеся до конца недели четыре дня российские власти упомянули ракету в своих заявлениях 12 раз, в том числе Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Дмитрий Песков, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, сам Путин, а также Мария Захарова", – говорится в публикации.

Отмечается, что в течение следующей недели представители российских властей вспомнили о ракетной системе 11 раз. Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов даже приходил на заседание Госдумы в футболке с изображением Путина и надписью "Крепкий Орешник". За футболку Миронова похвалил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Столько же упоминаний (11) было в выступлениях российских официальных лиц на неделе со 2 по 8 декабря. С 9 по 15 декабря число упоминаний сократилось до четырех, но на неделе с 16 по 22 декабря снова выросло до 12. В последний день этой недели Путин хвастался своим участием в разработке ракеты", – пишут журналисты.

В последний раз российский диктатор вспомнил свою любимую пугалку на рождественской неделе. 26 декабря он говорил заявил, что не исключает применения этой ракеты "и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость". Журналисты отмечают, что вслед за Путиным о ракете забыли и другие российские официальные лица.

Между тем в российских супермаркетах появилось печенье с названием "Снаряды для Орешника с варёной сгущёнкой". Название данного продукта имеет отсылку к ракете, которой Россия ударила по Днепру в ноябре 2024 года.