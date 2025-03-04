Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном, – Bloomberg

Россия согласилась содействовать администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по ядерной программе и поддержке региональных антиамериканских сил. Этот вопрос обсуждался на переговорах между чиновниками России и США в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По информации издания, сначала Трамп передал этот запрос лично Владимиру Путину во время телефонного разговора в феврале.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос Bloomberg заявил, что Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров и что Москва готова сделать все возможное для достижения этой цели.

Официальные представители Белого дома пока не прокомментировали эту информацию, а Иран ограничился общими заявлениями.

"Учитывая важность этого вопроса, возможно многие стороны продемонстрируют готовность помочь в его решении", — заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи во время пресс-конференции в Тегеране.

Администрация Трампа сигнализировала об изменении подхода к Ирану. Президент США заявил о намерении вернуться к политике "максимального давления", предусматривающей жесткие санкции и военное давление. В то же время он подчеркнул, что хочет "немедленно начать работать над проверенным ядерным мирным соглашением с Ираном".

В воскресенье, 2 марта, советник американского президента по вопросам государственной безопасности Майк Уолтц заявил, что переговоры с Ираном с посредничеством РФ — это лицемерие со стороны бывшей администрации по отношению к американцам.

"Напоминаем, администрация Байдена использовала россиян в качестве посредников для переговоров с убийственным иранским режимом. Иран ответственен за гибель сотен американских солдат и насилие на Ближнем Востоке", – дописал чиновник.

Несмотря на готовность к диалогу, Иран демонстрирует осторожность в контактах с США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи неоднократно заявлял, что Трампу нельзя доверять, поскольку он уже исходил из ядерного соглашения, заключенного администрацией Обамы. В то же время, президент Ирана Масуд Пезешкиян, поддерживающий возобновление соглашения, заявил, что будет стоять на стороне Хаменеи, пока США не прекратят санкционное давление на Тегеран.

По информации Bloomberg, США и Иран пытаются найти продуктивные каналы для переговоров, а Москва может стать ключевым посредником в этом процессе. Предварительные переговоры в Саудовской Аравии между государственным секретарем Марком Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым включали вопросы иранской ядерной программы. Затем Лавров поделился деталями переговоров с иранскими дипломатами.

МАГАТЭ уже предупредило, что запасы обогащенного урана в Иране выросли на 50% с момента прихода Трампа к власти.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский заявил: если Трамп не хочет, чтобы украинскими ресурсами владели Россия, КНДР, Иран и Китай, ему придется помочь Украине.