Стала "железной леди" еще до Тэтчер: что известно о киевлянке и первом и единственном премьере Израиля Голде Меир

Женщина родилась в Киеве, в еврейской семье, но из-за антисемитизма в Российской империи ее семья эмигрировала в США.

Голда Меир вошла в историю как первая и пока единственная женщина, ставшая премьер-министром Израиля. Она была одной из самых влиятельных женщин своего времени. Однако мало кто знает, что у нее есть украинские корни.

Она родилась в Киеве, в еврейской семье. "Телеграф" по случаю 56-й годовщины со дня избрания Голды Меир премьер-министром Израиля решил вспомнить, что известно о ней.

Что известно об украинских корнях Голды Меир

Голда Меир родилась 3 мая 1898 года в Киеве, входившем тогда в состав Российской империи. Она была седьмым ребенком в семье евреев. Отец был плотником, а мать – домохозяйкой. Поскольку в то время евреев преследовали, семья Голды эмигрировала в США. Там они жили в штате Висконсин. Именно в Штатах женщина начала свой путь как активистка сионистского движения, которое впоследствии привело ее в Палестину.

Фото: Getty Images

Политическая карьера Голды Меир

Движение, которое стремилось создать еврейское государство (сионизм) всегда интересовало Голду. Поэтому она вместе с мужем Моррисом Меиром переехала в Палестину. Во время образования государства Израиль она была одной из подписавших Декларацию независимости Израиля.

Фото: Getty Images

Карьера Голды развивалась достаточно быстро. Сначала она была послом Израиля — встречалась с советскими лидерами и боролась за то, чтобы поддерживали новое государство. Также Меир была главой Министерства труда — она занималась строительством жилья для еврейских переселенцев. Голда занимала и должность Министерства иностранных дел.

Фото: Getty Images

Когда умер премьер-министр Израиля Леви Эшколь, Голда стала первой женщиной, возглавившей правительство. Ее называли "железной леди" еще до появления Маргарет Тэтчер, поскольку она принимала жесткие решения.

Однако, несмотря на славу и высокую должность, Меир оставалась простым человеком. Она звала гостей к себе домой, угощала их чаем и обсуждала с ними государственные дела.

Фото: Getty Images

После ухода в отставку в 1974 году Голда отошла от политики, но ее влияние на мировую историю осталось неоспоримым. Она умерла 8 декабря 1978 года в возрасте 80 лет, но ее имя до сих пор упоминается, когда речь идет о сильных и решительных женщинах-лидерах.

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