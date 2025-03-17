Стала "залізною леді" ще до Тетчер: що відомо про киянку та першу й єдину прем'єрку Ізраїлю Голду Меїр

Жінка народилася у Києві, у єврейській родині, але через антисемітизм у Російської імперії, її сім'я емігрувала до США

Голда Меїр увійшла в історію як перша та поки єдина жінка, яка стала прем’єр-міністеркою Ізраїлю. Вона була однією із найвпливовіших жінок свого часу. Проте мало хто знає, що вона має українське коріння.

Вона народилася у Києві, у єврейській сім’ї. "Телеграф" з нагоди 56-ї річниці з дня обрання Голди Меїр прем'єр-міністеркою Ізраїлю, вирішив пригадати, що відомо про неї.

Що відомо про українське коріння Голди Меїр

Голда Меїр народилася 3 травня 1898 році в Києві, який тоді входив до складу Російської імперії. Вона була сьомою дитиною у родині євреїв. Батько був теслею, а мати — домогосподаркою. Оскільки в той час євреїв переслідували та притискали, родина Голди емігрувала до США. Там вони мешкали у штаті Вісконсин. Саме у Штатах жінка розпочала свій шлях як активістка сіоністського руху, який згодом привів її до Палестини.

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Політична кар’єра Голди Меїр

Рух, який прагнув створити єврейську державу (сіонізм) завжди цікавив Голду. Тому вона разом із чоловіком Моррісом Меїром переїхала до Палестини. Під час утворення держави Ізраїль вона була однією з тих, хто підписав Декларацію незалежності Ізраїлю.

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Кар’єра Голди розвивалася досить стрімко. Спочатку вона була послом Ізраїлю — зустрічалася з радянськими лідерами і боролася за те, щоб новостворену державу підтримували. Також Меїр була очільницею Міністерства праці — вона займалася будівництвом житла для єврейських переселенців. Голда обіймала й посаду Міністерки закордонних справ.

Фото: Getty Images

Коли помер прем’єр-міністр Ізраїлю Леві Ешколь, Голда стала першою жінкою, яка очолила уряд. ЇЇ називали "залізною леді" ще до появи Маргарет Тетчер, оскільки вона приймала жорсткі рішення.

Однак попри славу та високу посаду, Меїр залишалася простою людиною. Вона кликала гостей до себе додому, пригощала їх чаєм та обговорювала з ними державні справи.

Фото: Getty Images

Після виходу у відставку в 1974 році Голда відійшла від політики, але її вплив на світову історію залишився незаперечним. Вона померла 8 грудня 1978 року у віці 80 років, але її ім'я досі згадується, коли йдеться про сильних та рішучих жінок-лідерів.

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