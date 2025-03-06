США могут не поддержать страны НАТО в случае нападения на них: что задумал Трамп

НАТО под угрозой? Трамп хочет пересмотреть статью 5

Администрация Дональда Трампа рассматривает радикальные изменения в политике США по отношению к НАТО, которые могут кардинально повлиять на союз. По данным источников, Трамп обсуждает возможность прекращения защиты стран-членов НАТО, не тратящих достаточно средств на оборону.

Как сообщает издание NBC News, согласно информации трех чиновников США и одного чиновника Конгресса, Трамп планирует:

Условная защита: США могут не приходить на помощь странам НАТО, если они не достигают определенного уровня военных расходов.

Приоритетное сотрудничество: Штаты могут сосредоточиться на учениях и военной поддержке только тех союзников, которые отвечают новым требованиям.

Перераспределение войск: Американские силы могут быть передислоцированы в страны, активно финансирующие оборону.

Если эти изменения вступят в силу, это станет беспрецедентным уходом от статьи 5 НАТО, предусматривающей коллективную защиту всех членов Североатлантического союза.

Реакция политиков и союзников

Несмотря на официальное заявление Совета национальной безопасности США о приверженности Трампа принципам НАТО, сенатор Крис Кунс сообщил, что многие европейские союзники встревожены возможными изменениями.

Трамп давно критикует страны НАТО за невыполнение требования расходов на оборону в размере 2% ВВП. В январе он предложил увеличить этот показатель до 5%, хотя США даже не достигают такого уровня.

В прошлом году только 23 страны-члена НАТО преодолели отметку 2% ВВП на оборону. Наибольшие расходы зафиксированы в Польше – 4,12%.

НАТО и война в Украине

Изменения в политике США по отношению к НАТО происходят на фоне того, что Трамп призывает Европу больше помогать Украине в войне с Россией. По его словам, европейские страны должны играть ключевую роль в безопасности региона.

Трамп неоднократно подвергал сомнению целесообразность статьи 5 и даже угрожал выходом США из НАТО. Это вызывает серьезные опасения среди союзников и может кардинально изменить геополитический баланс.

Ранее "Телаграф" писал о том, что переговоры Украины и России предстоят, над этими работают Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио.