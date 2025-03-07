В одной из областей Украины зафиксировали землетрясение: что известно

Толчки могли почувствовать

Землетрясение зафиксировали в Украине, а именно в Тернопольской области. Подземные толчки магнитудой 2,6 по шкале Рихтера произошли 6 марта.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля. Согласно официальным данным, землетрясение зарегистрировали 6 марта в 18:27:34. Его координаты – 49,56 северной широты и 25,92 восточной долготы. Расчетная интенсивность в источнике составила 2 балла.

"06.03.2025 г. в 18:27:34 зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области. Координаты 49,56 с.ш. 25,92 в.д., Магнитуда — 2,6 (по шкале Рихтера), расчетная интенсивность в источнике — 2 балла", — говорится в сообщении.

Где зафиксировали землетрясение

Специалисты отмечают, что землетрясения такой силы фиксируются преимущественно сейсмическими приборами. Их могут ощутить только отдельные люди, которые находятся в состоянии полного покоя на верхних этажах многоэтажных домов.

Тернопольская область не относится к сейсмическим зонам Украины и подобные явления случаются здесь крайне редко. Последнее серьезное землетрясение — 4.3 балла по шкале Рихтера — в области фиксировали в 2021 году. В Украине наиболее сейсмоактивными регионами являются Закарпатье, Буковина, Крым и прилегающие к нему территории Черного моря. В этих районах могут возникать землетрясения значительно большей мощности – до 6-8 баллов.

Также Телеграф ранее писал, что сейсмологи предупреждают о мощном землетрясении. Сейсмическая активность усиливается.