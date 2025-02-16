В Украине произошло землетрясение: названо место и мощность

Это второе землетрясение за текущий месяц

В ночь на 16 февраля в Полтавской области произошло второе за текущий месяц землетрясение. Его зафиксировали в районе села Браилки к западу от Полтавы.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Подземные толчки были зафиксированы в 00:48:20, на глубине 2 километров. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения — 3,1 по шкале Рихтера.

По классификации землетрясений относится к неощутимым или слабым.

Землетрясения оценивают по 12-балльной системе. От 1 до 5 баллов – почти неощутимое землетрясение, от 5 до 7 баллов – на верхних этажах многоэтажек качаются люстры, от 7 до 9 баллов – по стенам домов возникают трещины, от 9 до 12 баллов – дома разрушаются.

Напомним, вечером 1 февраля жители Полтавы почувствовали странные толчки. Тогда же Главный центр специального контроля сообщил, что Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67.

Толчки были зафиксированы на глубине 3 километра. Также сообщается, что последнее землетрясение в Полтаве произошло 9 ноября 2024 в 20:30. Его сила составляла 3 балла по шкале Рихтера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 7 января утром в отдаленном тибетском регионе в Китае произошло мощное землетрясение. Его сила достигла 7,1 балла по школе Рихтера. Было много погибших и пострадавших.