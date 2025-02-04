Ощутят и в Украине? Сейсмологи предупреждают о мощном землетрясении

Со слов специалистов, сейчас на Санторини – лишь увертюра перед чем-то большим

Во вторник, 4 февраля, около Санторини произошло землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера, согласно оценке Геодинамического института Национальной обсерватории Афин.

Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное в этом районе на данный момент, сообщает tovima.com.

"Эпицентр находился в 21 км к юго-юго-западу от Аморгоса, греческого острова, на котором за последние дни произошли сотни подземных толчков, включая землетрясение магнитудой 4,7 ранее во вторник и подземные толчки магнитудой 4,3 вскоре после этого", – говорится в публикации.

Отмечается, что продолжающаяся сейсмическая активность в южной части Эгейского моря и на греческих островах Санторини, Аморгос, Иос и Анафи вызвала беспокойство у местных жителей и экспертов. Более 5000 человек покинули остров в понедельник и вторник на специальных рейсах и дополнительных паромных сообщениях в ответ на усиливающиеся толчки.

Сейсмолог Акис Целентис, профессор Национального Каподистрийского университета в Афинах и директор Геодинамического института Греции и Национального центра по цунами (ЮНЕСКО), предупредил, что более сильное землетрясение может быть неизбежным.

"Сейсмическая активность не снижается, а, наоборот, усиливается", — заявил Целентис, добавив, что крупный разлом Аморгоса, ответственный за разрушительное землетрясение 1956 года, в результате которого был разрушен Санторини и погибло 54 человека, вновь активизировался.

В период с 1 по 4 февраля (до 9 утра) было зафиксировано более 43 толчков магнитудой более 4,0, причем землетрясение во вторник стало самым мощным на сегодняшний день. Данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) показывают, что с 27 января в районе Эгейского моря произошло более 770 землетрясений.

Целентис подчеркнул, что зафиксированная до сих пор сейсмическая активность демонстрирует характеристики "предсейсмической последовательности (форшоков)". Это означает, сказал он, что если только главное землетрясение не произойдет в ближайшее время, ожидаются толчки еще большей силы.

Хотя греческие эксперты не связывают эту сейсмическую активность с двумя действующими вулканами Санторини, они признают возможное косвенное влияние.

В ответ на продолжающуюся сейсмическую активность Междисциплинарный комитет по управлению рисками и кризисами, созванный Национальным Каподистрийским университетом Афин в понедельник, подтвердил, что толчки, по-видимому, являются частью "предсейсмической модели". Власти и эксперты продолжают внимательно следить за ситуацией.

Другой известный греческий сейсмолог Герасимос Пападопулос предупредил, что текущая последовательность землетрясений, отображаемая на сейсмических картах в реальном времени в виде растущего скопления точек между островами Санторини, Иос, Аморгос и Анафи, может указывать на надвигающееся более крупное событие.

"Все сценарии остаются открытыми. Количество толчков возросло, магнитуда возросла, а эпицентры сместились на северо-восток. Хотя это тектонические землетрясения, а не вулканические, уровень риска возрос", — прокомментировал Пападопулос.

Добавим, с 28 января число землетрясений в Турции превысило 400. Самое сильное зарегистрированное землетрясение в Турции в данном районе имело магнитуду 4,8. Активной зоной, где фиксируются землетрясения в Турции, является область в 25 километрах к северо-востоку от острова Санторини.

Турецкие ученые продолжают следить за землетрясениями и возможными последствиями, включая риски цунами и активизацию разломов. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал усилить подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям в стране.

Что касается других европейских стран, в том числе Украины, специалисты ничего не говорят об опасности землетрясений для них.

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