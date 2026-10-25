Копеечный трюк очистит лобовое стекло: как вернуть идеальную видимость в сильный дождь

Кухонное средство помогает улучшить обзор во время ливня

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Обычная пищевая сода помогает очистить лобовое стекло от загрязнений, из-за которых в сильный дождь ухудшается видимость. Для этого понадобятся сода и ткань: средство удалит тонкий налёт, и вода будет легче стекать с поверхности.

Но тереть стекло с усилием нельзя: абразивные частицы могут оставить царапины. Об этом сообщает Mirror.

Почему даже чистое на вид стекло мешает обзору

Способ, который стал популярным в TikTok, объяснили в компании по изготовлению автомобильных номерных знаков Showplates World. Эксперт обратил внимание на загрязнения, которые водители не всегда замечают при обычном осмотре.

"Многие водители не осознают, сколько грязи со временем скапливается на лобовом стекле", – сказал он.

На стекле образуется тонкая плёнка из жира и других отложений. По словам представителя компании, сода действует как мягкий абразив: удаляет этот слой и делает поверхность более гладкой. В результате вода хуже удерживается на стекле и легче с него соскальзывает.

"Даже если стекло выглядит чистым, тонкий слой грязи может рассеивать свет и усиливать блики, особенно во время дождя. Использование пищевой соды в качестве мягкого чистящего средства помогает удалить эту плёнку и заметно улучшает видимость", – пояснил эксперт.

Как использовать соду, не растирая стекло с усилием

Для очистки понадобятся пищевая сода и ткань. Важно не брать слишком много порошка и не давить на стекло. В Showplates World предупреждают: чрезмерное усилие может оставить царапины, особенно если стекло старое или уже повреждено.

После обработки смойте остатки соды чистой водой или удалите салфеткой из микрофибры. Порошок не должен оставаться на поверхности. Эффект, о котором рассказывает компания, связан именно с удалением загрязнений: вода легче стекает со стекла, как и при использовании дорогих водоотталкивающих средств.

Об опасности абразивной обработки предупреждает и Alderfer Glass. Компания отмечает, что сода может поцарапать стекло, если смыть её не полностью, и рекомендует использовать средства, специально предназначенные для лобовых стёкол.

Как водители использовать соду/Фото: ИИ

Почему содой нельзя убирать царапины

Популярный совет попытаться убрать содой небольшие царапины на лобовом стекле вызвал предупреждение представителя MyCarGlass Роберта Уэбстера. Он объяснил, что автомобильное лобовое стекло отличается от обычного и требует специальной обработки.

"Любая отметина на лобовом стекле может влиять на видимость, особенно когда свет фар попадает на царапину под разными углами и вызывает блики, делая условия вождения опасными", – сказал Уэбстер.

По его словам, попытка затереть повреждение содой ухудшает состояние стекла и снижает его прочность. После такой обработки небольшой дефект может обернуться дорогостоящим ремонтом.

"Более того, вы можете сделать царапину ещё глубже, что в дальнейшем приведёт к дорогостоящему ремонту и необходимости полной замены лобового стекла", – предупредил эксперт.

Как сообщал "Телеграф", тем, кто сдаёт экзамен по вождению, советуют выбрать автомобиль автошколы, на котором ученик занимался с инструктором, и заранее узнать, на каких машинах принимает экзамен сервисный центр МВД. Подробнее – в материале о подготовке к экзамену.