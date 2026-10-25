Рыбаки поймали настоящего гиганта: как выглядит трофей весом с двухлетнего ребенка (фото)

Рыбалка стала настоящим приключением для семьи

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Украинцы решили отпраздновать день рождения главы семьи на рыбалке. В качестве подарка им удалось поймать впечатляющий трофей – карпа весом 12 килограммов.

Об этом рассказывают на одном YouTube-канале. Следует отметить, что ребенок в возрасте двух лет имеет примерно такой же вес, как трофей рыбаков.

Мужчина рассказал, что они приехали всей семьей на платный водоем, поселились в уютном домике и начали рыбачить. Самое интересное, что гигантского карпа, весом 12 килограммов, вытащила жена именинника.

"Главное событие — мы поймали самого крупного карпа весом 12 кг! Алена тоже изрядно поборолась с рыбой — тянула карпов так, что спина болела! Вот настоящая борьба с трофеями!" А еще эта поездка была особенной, ведь именно здесь мы праздновали мой день рождения в теплом семейном кругу. Вкусная еда, хорошее настроение, природа и постоянные поклевки — что еще нужно для идеального отдыха?", — рассказал мужчина.

После того как рыбу достали из воды, ее взвесили и устроили фотосессию всей семьей. После этого семья обработала раны рыбы антисептиком и отпустила ее с миром обратно в водоем.

Женщина устроила фотосессию со своим трофеем

Женщина сфотографировалась со своим трофеем

Семья устроила фотосессию с трофеем

Что известно об этой рыбе?

Карп является одной из самых распространенных рыб, водимых в пресной воде. Он имеет мускулистое тело и большую чешую золотистого или темно-бронзового оттенка. Рыба питается как водорослями, так и мелкими водными организмами.

В природе карпы обитают в прудах, озерах и реках с медленным течением. Рыбаки отмечают, что среди самых эффективных наживок для этой рыбы являются кукуруза, мамалыга и бойлы с разными ароматизаторами.

Карп. Фото Википедия

Карп считается одной из самых умных рыб среди пресноводных. Он хорошо ориентируется в водоеме, имеет отличную память и способен обучаться. Поэтому его непросто поймать – особенно старших. Средний карп обычно весит 1,5–2 кг в возрасте 2–3 лет. Однако, при благоприятных условиях, отдельные особи могут дорастать до веса в 10 килограммов.

Вес карпа в соответствии с возрастом. Инфографика ИИ/"Телеграф"

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