Оранжерея и демократические цены: где находится самая инстаграмная столовая Киева (фото)

Меню заведения обновляется ежедневно

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В центре Киева, в здании "АсМАП Украина", можно недорого пообедать среди зелени под стеклянной крышей. Посетители рекомендуют это кафе в Threads.

Соответствующий пост опубликовал Богдан Ковалев. Мужчина рассказал, что полноценный обед обошёлся ему в 260 грн, и отметил необычный интерьер заведения.

"Приехал в самую инстаграмную столовую Киева. 260 грн", – написал Богдан, прикрепив несколько снимков.

Столовая с оранжереей в центре Киева привлекает необычным интерьером и доступными обедами/Фото: threads.com/@dr_kovaliov

Обед среди растений под стеклянной крышей

Главная особенность столовой – зал в оранжерее. Здесь растут высокие пальмы и крупные растения в горшках, вдоль стен вьётся зелень. Через прозрачную крышу видны деревья и соседние здания, а столики стоят среди растений.

Растения окружают столики и создают атмосферу оранжереи/Фото: threads.com/@dr_kovaliov

В интерьере также есть подвесные светильники, круглые белые фонари и винтовая лестница. Осенние листья за стеклом и густая зелень внутри создают необычный фон для обеда и фотографий.

Необычный интерьер стал поводом назвать столовую самой инстаграмной в Киеве/Фото: threads.com/@dr_kovaliov

Столовая работает с понедельника по пятницу, с 8:00 до 15:30. В меню – привычные домашние блюда по демократичным ценам: супы, салаты, мясо и рыба, гарниры, вареники и выпечка.

Обед в столовой с домашними блюдами обошёлся посетителю в 260 гривен/Фото: threads.com/@dr_kovaliov

Сколько стоят блюда: пример меню

По меню от 23.03.2026, борщ и харчо стоят по 85 грн, гороховый суп с сухариками – 80 грн. Среди холодных закусок – яйцо с кабачковой икрой за 40 грн, молодая капуста с укропом за 40 грн, овощной микс за 45 грн и свёкла с сыром фета за 35 грн. Салаты с курицей и грибами, а также крабово-сырный стоят по 45 грн.

На горячее предлагают индейку в остром соусе за 85 грн, жареную рыбу с луком и рыбные котлеты – по 65 грн. Отварная курица и котлета из индейки тоже стоят по 65 грн, куриное филе, запечённое с ананасом, – 85 грн. Тушёное ребро и ленивые голубцы стоят по 85 грн, вареники с картофелем, деруны и сырники – по 45 грн.

Порция гречки или макарон стоит 35 грн, пюре – 40 грн. Компот продают за 20 грн, кофе – за 25 грн, чай – за 15 грн, сок – за 33 грн. В меню также указаны хлеб за 3 грн и выпечка за 40 грн.

Меню от 23 марта 2026 года показывает пример блюд и цен в столовой/Фото: threads.com/@dr_kovaliov

Столовая находится на улице Коновольца 11

Что пишут в Threads

"Деруны были отличные, да и солянка там всегда шикарная ;)"

"А там обязательно что-то покупать или можно просто прийти посмотреть на растения?"

"Красивоооо"

"Что почем?"

"Обязательно именно туда наведаюсь! Красота"

Пользователи Threads обсуждают блюда и необычную атмосферу столовой

В Threads посетители хвалят столовую с необычным интерьером и спрашивают о ценах

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