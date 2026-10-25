Мощный циклон движется в Европу: украинцев предупредили о первом снеге и гололедице

Во второй половине ноября северные и западные области столкнутся с мокрыми осадками, а густые туманы осложнят движение на дорогах

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Серия глубоких атлантических циклонов принесет в Европу влажную и переменчивую погоду. В Украине сухая осень сменится частыми дождями.

Во второй половине ноября на севере и западе страны возрастет вероятность первого мокрого снега. Главные риски этого периода – ухудшение видимости, гололедица и налипание снега на линии электропередачи, сообщает "Телеграф".

Почему атлантические циклоны движутся в Европу

Служба UK Met Office отмечает усиление струйного течения над Северной Атлантикой. Это узкая полоса быстрых ветров высоко в атмосфере, которая влияет на образование циклонов и направление их движения. Усиление течения способствует формированию глубоких областей низкого давления и продвижению насыщенного влагой воздуха вглубь континента.

Осенью полярные районы остывают, а разница температур между ними и более теплыми тропиками растет. Из-за этого струйное течение становится мощнее. Когда оно меняет положение, циклонам открывается путь в Европу. Они приносят дожди, сильный ветер и резкие перепады атмосферного давления.

Когда в Украине ожидают мокрый снег

Согласно бюллетеням NOAA Climate Prediction Center (CPC), во второй половине ноября в северных и западных областях Украины возрастет вероятность первого мокрого снега. Он может выпасть, когда влажные атлантические воздушные массы столкнутся с локальными выхоложенными континентальными потоками.

Устойчивого снежного покрова в ноябре не ожидают. Погода будет меняться: дожди, туманы и отдельные эпизоды мокрого снега. Даже непродолжительные снегопады создадут дополнительную нагрузку на инфраструктуру – влажный снег будет налипать.

На дорогах опасность создаст сочетание осадков и охлаждения поверхности: возможна гололедица. Налипание мокрого снега также повышает риск обрывов линий электропередачи. Все эти явления будут сопровождаться высокой влажностью воздуха.

Почему туманы станут плотнее

Погоду ухудшит и приток теплого влажного воздуха к уже остывшей земле. Влага будет конденсироваться у поверхности, образуя адвективные туманы – туманы охлаждения, которые возникают, когда относительно теплый и влажный воздух перемещается над более холодной поверхностью. Согласно картам температурных аномалий Copernicus Climate Change Service, при таком сочетании условий видимость во время затяжных туманов снизится до 200–500 метров и менее.

Ожидаются и радиационные туманы – атмосферное явление, при котором водяной пар в приземном слое воздуха конденсируется из-за ночного охлаждения земной поверхности. Они связаны с охлаждением приземного воздуха. Переход к более влажному периоду принесет Украине частые плотные туманы. На автодорогах они ограничат обзор, а мокрые осадки и гололедица ухудшат состояние покрытия.

В Украине уже выпал первый снег

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце осени и начале декабря в Украине ожидается преимущественно мягкая и влажная погода с дождями. Так может пройти постепенный переход к зиме.