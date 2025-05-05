Бесплодие, внебрачные дети и смерть сына: что известно о потомках Наполеона Бонапарта

Династию императору создать не удалось, ведь единственный его законный сын умер, не оставив потомков

Имя Наполеона Бонапарта, захватившего Москву в 1812 году, ассоциируется с триумфом, большими амбициями и реформами, изменившими Европу. Однако создатель одной из величайших империй мира не имеет прямых потомков. Историки доказали существование внебрачных детей государственного деятеля.

За пределами политической деятельности многих интересует вопрос — кем были потомки Наполеона Бонапарта. "Телеграф" по случаю годовщины смерти императора, 5 мая, решил выяснить, сохранилась ли династия Бонапартов.

Внебрачные дети Наполеона

По свидетельствам историков, у Наполеона было несколько внебрачных детей. До брака с Марией-Луизой, император был женат на Жозефине Богарне. Она имела двоих детей от первого брака с другим мужем, а Наполеон считал, что он бесплоден. Однако лишь до того момента, пока его любовница, Элеонора Денюэль де ла Плень не родила ему первого внебрачного ребенка. Император назвал сына Леон, чтобы не называть Наполеоном. Так основатель первой французской империи понял, что он может иметь детей и расстался с супругой, чтоб сделать династию и иметь законных потомков.

Наполеон Бонапарт. Фото: Википедия

Сын Наполеона

После развода с Жозефиной Богарне, император женился на Марии-Луизе Австрийской. Она родила ему сына Франсуа Шарля Жозефа Бонапарта, появившегося на свет 20 марта 1811 года в Париже. Ребенок получил титул короля Рима. Однако в историю Франсуа вошел только как единственный сын Наполеона — 22 июля 1832 года он умер от туберкулеза в возрасте 21 года, не оставив после себя потомков.

Сын Наполеона Бонапарта – Франсуа Шарль Жозефа Бонапарт. Фото: Википедия

Потомки Наполеона

Брат Наполеона Луи Бонапарт, бывший король Голландии, имел сына Луи Наполеона, ставшего императором Наполеоном III в 1852 году. Он правил до поражения во Франко-прусской войне. Сын Луи Наполеона погиб молодым во время Англо-Злусской войны и не оставил потомков. Так линия прямых наследников Наполеона Бонапарта была прервана.

Наполеон III – племянник Наполеона I. Фото: Википедия

Сейчас титул главы императорского дома Бонапартов носит родившийся в 1986 году Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт. Он является пра-пра-пра-племянником Наполеона I через младшего брата императора Жерома. Он учился в Гарварде и работает в сфере финансов.

Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт

В 2019 году Жан-Кристоф женился на графине Олимпии фон Арко-Зинберг — пра-пра-племяннице второй жены Наполеона, Марии-Луизы. В СМИ этот союз окрестили браком по расчету. Однако сам Жан-Кристоф утверждает, что женился на графине исключительно из-за любви.

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