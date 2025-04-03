Таможенная "война" Трампа: искусственный интеллект оценил последствия новых тарифов для Украины и мира

Они могут иметь разрушительные последствия

Масштабные пошлины, наложенные Дональдом Трампом на торговых партнеров США, могут кардинально изменить глобальную торговлю. Новая политика Штатов может иметь несколько последствий.

"Телеграф" попросил искусственный интеллект оценить их. Пошлины, которые Трамп ввел 2 апреля, прибавились к 25% тарифов на автомобили и комплектующие (вступившие в силу 3 апреля). Анонсированы и другие повышения тарифов (20% на импорт из Китая, 25% на товары из Мексики и Канады, 10% базовый тариф для всех стран с 5 апреля).

Новая экономическая политика США – последствия для мира

Нарушения цепей снабжения: США являются крупнейшим потребительским рынком мира и расходы компаний, зависящих от импорта оттуда, возрастут. Так, автопроизводители из Европы, Японии или Кореи, которые экспортируют в США, из-за 25% пошлины на автомобили могут стать неконкурентоспособными. Как следствие – сократится производство и изменятся цепи снабжения.

Торговая война: Многие страны уже выразили готовность к ответным мерам. ЕС рассматривает ограничение доступа товаров из США, Канада угрожает тарифами на сталь и алюминий, а Китай может повысить пошлины на американскую сельхозпродукцию. Это может перерасти в "таможенную войну" и сокращение мировой торговли. По оценкам Bloomberg, средние тарифные ставки в США могут достичь 2%, что приведет к падению глобального ВВП на 4% в течение нескольких лет.

Инфляция и замедление экономик: рост цен на импортные товары (от автомобилей до электроники) может вызвать мировую инфляцию. При этом страны, зависимые от экспорта в Штаты (например, Япония или Германия), могут испытать экономический спад из-за сокращения спроса.

Перераспределение рынков: Некоторые страны могут усилить торговлю с Китаем или Индией, чтобы заменить США. На это уйдет много времени, а в короткой перспективе приведет к затратам.

Новые пошлины Трампа — последствия для США

По мнению нейросети, действия Трампа имеют негативные последствия не только для других стран. Новые пошлины и тарифы имеют как потенциальные выгоды, так и серьезные риски для самих Штатов.

Трамп ожидает, что новые тарифы будут стимулировать внутреннее производство и сократят торговый дефицит. Например, пошлины на автомобили могут побуждать компании, такие как Toyota или Volkswagen, переносить заводы в США. Также глава США, по его словам, надеется на "нейтральный или положительный" эффект для Tesla. Однако, по оценке ИИ, результат может быть и отрицательным.

Рост цен: Импортные товары в США – от автомобилей до бытовой техники, взлетят в цене. Финансист Иван Компан оценивает потери автоотрасли в $82 млрд, которые будут переведены на покупателей.

Фондовый рынок: Уже в марте 2025 года введение пошлин вызвало падение S&P 500 на 6,4%, нивелировав поствыборные достижения. Последующая нестабильность может ослабить доверие инвесторов.

Для справки: S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor’s, которая его составляет. Впервые рассчитан в 1957 году.

Рецессия: Из-за уменьшения торговли и роста расходов ВВП США может сократиться. По прогнозам Bloomberg, сокращение составит 4%.

Торговый баланс: Временно пошлины сократят импорт, однако эффект будет нивелирован из-за негативного влияния на экспорт США. Речь идет, в частности, о сельхозпродукции, поставляемой США в Китай, или сталь в Канаду.

Новые пошлины США — последствия для Украины

Для Украины, попавшей под действие базового 10% тарифа (с 5 апреля) и, возможно, других специфических ограничений, влияние будет ощутимо. Однако ИИ считает, что в глобальном масштабе ничего катастрофического не произойдет. Нейросеть разделила последствия на экономические и политические.

Экономический аспект

Экспорт в США: В 2023 году Украина экспортировала в США товаров на $500 млн, в том числе чугун (1 млн тонн), трубы и прокат. Из-за пошлин у 10% конкурентоспособность этих товаров снизится. К примеру, "Интерпайп" может потерять часть рынка бесшовных труб (94 тыс. тонн в 2023 году).

Доля США в украинском экспорте небольшая (около 1-2% от общего объема). Поэтому последствия новых пошлин будут не столь значительны, как для стран типа Канады или Китая.

Дополнительное давление на экономику: В то же время, в условиях войны и сокращения финансовой помощи от партнеров (прогноз НБУ на 2025 год), потеря даже небольшой доли экспорта в США усложнит ситуацию. Эффект усилят также энергетический кризис и миграция (0,2 млн. человек в 2025 году по прогнозу НБУ).

Политический контекст

Таможенные пошлины могут усложнить отношения Украины и США, особенно если Киев будет пытаться договориться об исключениях. В то же время, Трамп заявлял о готовности к соглашениям со странами, которые будут избегать тарифов, что открывает окно для переговоров.

Украина может попытаться перенаправить экспорт в ЕС или Азию. Однако эта возможность ограничена действующими антидемпинговыми пошлинами (например, 41,69% на арматуру в США) и логистическими трудностями.

Вывод

Искусственный интеллект предвидит турбулентность, ожидающую глобальній рынок. Он столкнется с ростом цен, сокращением торговли и риском рецессии. США заплатят инфляцией и нестабильностью за краткосрочные выгоды для производства. Хотя для Украины новые пошлины станут дополнительным вызовом в сложное время, удар не будет критическим из-за малой зависимости от рынка США. Нейросеть резюмировала, что ситуация будет зависеть от того, как быстро мир сможет адаптироваться к новой реальности и удастся ли избежать полномасштабной торговой войны.

Как рассказывал "Телеграф", новые торговые пошлины США не затронули Россию, Беларусь, Кубу и Северную Корею. В Белом доме объяснили причину, но оправдания не выдерживают критики.