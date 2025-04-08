Маск подвел Трампа: устроил разборки с его советником и наградил его обидным диагнозом

Скандальный миллиардер никогда не лезет за словом в карман

Соратник Трампа, глава Департамента эффективности правительства Илон Маск набросился с оскорблениями на экономического советника Белого дома Питера Наварро после его комментариев о производстве Tesla.

Перепалка в команде Трампа разгорелась на глазах у всего мира в соцсети Х, принадлежащей Маску.

Скандальный миллиардер прокомментировал фрагмент интервью Наварро, где тот заявил, что Маск не производит автомобили, а собирает их из импортных деталей.

"Мы все понимаем в Белом доме (и американцы понимают), что Илон — производитель автомобилей. Но он не производитель автомобилей — он сборщик автомобилей.

Во многих случаях, если вы пойдете на его завод в Техасе, значительная часть двигателей, которые он получает (в случае электромобилей это аккумуляторы), поступает из Японии и Китая. Электроника поступает из Тайваня", – заявил Наварро.

Эпатажный директор Tesla не подбирал слов и не удержался от оскорблений.

"У Tesla больше всего автомобилей американского производства. Наварро глупее кирпича", – написал Маск.

Он также добавил, что "Наварро – действительно идиот", а его слова — "явная ложь".

"По любому определению Tesla является наиболее вертикально интегрированным автопроизводителем в Америке с самым высоким процентом американских составляющих. Наварро стоит спросить фейкового эксперта, которого он выдумал, Рона Вару", – съязвил миллиардер.

Следует пояснить, что "Рон Вара" – это анаграмма имени Наварро, которой он назвал вымышленного экономического эксперта в своих книгах.

Кроме того, Маск использовал оскорбительное прозвище "Питер Тупарро" (в оригинале – Peter Retarrdo).

Ранее мы рассказали об отце Илона Маска Эрроле, недавно опозорившемся из-за любви к Путину, который является одной из самых противоречивых фигур в семье известного бизнесмена.