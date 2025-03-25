"Наконец-то НЛО?": в небе над Украиной заметили загадочную гигантскую спираль (фото, видео)

В сети уже стали шутить по этому поводу

В небе над Украиной заметили необычное явление — спираль, которая напоминает настоящую галактику. В сети уже появилось множество предположений, что это могло быть. Версии дошли даже до НЛО.

Соответствующие фотографии стали появляться в социальных сетях. Пользователи пишут, что явление было замечено в небе вечером 24 марта.

Наблюдать загадочную спираль можно было на Херсонщине, Николаевщине, Луганщине, а такой Ивано-Франковской области.

Также явление было замечено в небе над Россией и некоторыми странами Европы.

"Вероятно, причина возникновения – ракета. Спираль возникает, когда ракета опрокидывается при полете, выбрасывая топливо. Спираль может быть заметна в небе некоторое время", — предположили в сети.

"Судя по всему, явление, которое вы наблюдали в небе, – результат работы второй ступени носителя SpaceX Falcon 9. Какое-то время назад была запущена миссия NROL-69 по заказу разведки США. В прошлом году схожий эффект был виден после запуска Ariane 6", — написали в Telegram-канале новостей космонавтики и астрономии Alpha Centauri.

Однако помимо таких объяснений пользователи сети стали даже предполагать, что это мог быть неопознанный летающий объект.

Стоит отметить, что ранее подобную спираль в небе видели в других странах. Например, в 2023 году камера телескопа Subaru-Asahi Star Camera зафиксировала спираль над Гавайями. Тогда это явление было также связано с запуском спутника компанией SpaceX.

Кроме того, в 2021 году в небе заметили аналогичное явление. Специалисты говорили, что причиной ее возникновения стала ракета, точнее, топливо, которое она выпустила. Астрономы даже установили, что это была китайская ракета Long March 2C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что суперкомпьютер NASA обнаружил спиральное образование в Солнечной системе.