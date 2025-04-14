Деньги забирали россияне: китайские пленные рассказали о службе в ВС РФ

По словам китайцев, большинство россиян держались от них в стороне

В Донецкой области ВСУ взяли в плен двух китайцев, которые воевали со стороны России в российско-украинской войне. Они рассказали, почему решили вступить в оккупационное войско и как им служилось в русской армии.

В частности, они не пользовались "заработанными" на войне деньгами. Об этом пленные рассказали на брифинге в "Укринформе".

По их словам, все документы были на русском языке, а общались с россиянами они преимущественно на языке жестов. Также один из китайских наемников рассказал, что они точно не знали, сколько денег получали.

"Я получил карту, на которую получил 200 тысяч рублей, но фактически этой картой я не мог пользоваться, поэтому был вынужден обращаться за помощью к своему товарищу. Фактически эти деньги вместе с телефоном, на котором было установлено приложение, периодически забирали россияне и тратили под предлогом расходов на горючее, на зарядные устройства и так далее. Фактически, этими деньгами мы не пользовались", – добавил другой пленный.

Кроме того, они отметили, что их непосредственным командиром был россиянин и подчеркнули, что большинство россиян и иностранцев из других стран держались в стороне и очень редко проявляли дружественность.

Пленные также объяснили, почему решили вступить в ряды ВС РФ. Дело в том, что в Китае военное дело придает статус, но далеко не все могут попасть в китайскую армию.

Кроме того, китайцев соблазняют видео, которые российские военные заливают в ТикТок. Однако сейчас наемники сожалеют о своем решении и отмечают, что все, что говорят россияне – неправда.

Также пленній китаец рассказал, что едва не погиб от химического оружия россиян, которое они применили в момент, когда его захватывали в плен украинские военные.

По его словам, после этого в блиндаже было нечем дышать. Также он посетовал, что начал терять сознание и что из-за этой атаки до сих пор плохо видит.

Ранее мы писали, что граждане Китая, которые находятся на линии фронта и воюют против Украины, обычные наемники. Однако Пекин отправлял своих офицеров в Россию, чтобы узнать опыт ведения современной войны.