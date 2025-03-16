Папа Римский впервые показался на фото после госпитализации и помолился за Украину

Франциск поблагодарил доброжелателей за молитвы

Папа Римский Франциск был госпитализирован в больницу еще в середине февраля. Сегодня, 16 марта, впервые с момента попадания в больницу в сети появилось фото понтифика.

Прессслужба опубликовала фотографию Папы Франциска во время молитвы после сослужения Евхаристии сегодня утром. Это первый снимок, появившийся после госпитализации Папы Римского 14 февраля.

На фото он запечатлен в часовне римской больницы Джемелли, пишет CNN.

Папа Римский проходит лечение, но молится. Фото — пресс-служба Ватикана

Отмечается, что Папа Римский одет в стелу — наряды, которые надевают, чтобы причаститься во время мессы. В издании отметили, что Франциск вышел за рамки простого участия в мессе или принятия Евхаристии, как он это делал в последние недели.

В Ватикане поделились, что Папа Римский продолжает лечение и терапию. Он работает и не принимает посетителей в воскресенье.

В издании рассказали, что понтифик до сих пор борется с заболеванием. Сегодня утром он поблагодарил доброжелателей за молитвы. В тексте своей еженедельной молитвы он заявил, что впереди его ждет "период испытаний".

"Я благодарю всех вас за молитвы и благодарю тех, кто помогает мне с такой преданностью. Я знаю, что многие дети молятся за меня, некоторые из них пришли сегодня сюда на "Джемелли" в знак близости. Спасибо вам, дорогие дети! Папа любит вас и всегда ждет встречи с вами", — говорится в молитве.

Также в молитве упоминались страны, в которых продолжаются войны. В их числе и Украина.

В издании добавили, что состояние понтифика остается стабильным, но ему по-прежнему нужна медицинская помощь.

Болезнь Папы Римского – что известно

Папа Римский был госпитализирован в больницу еще в феврале, поскольку у него подозревали бронхит. В частности, 9 февраля Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это тем, что у него возникли проблемы с дыханием на фоне приступа бронхита. Позже его госпитализировали.

Позже выяснилось, что у Папы Римского двусторонняя пневмония. Компьютерная томография грудной клетки выявила сложную ситуацию, требующую дальнейшей фармакологической терапии.

1 марта его даже перевели на искусственную вентиляцию легких, ведь состояние дыхательной системы Папы Франциска "ухудшилось после изолированного бронхоспазма".

Уже на следующий день пресс-служба Ватикана сообщила, что ночь для Папы Римского прошла спокойно и состояние его здоровья остается стабильным.

Заметим, что в начале марта Папа Римский Франциск обратился к верующим из больницы. В своем обращении он призвал молиться за мир и "страдающую Украину".

"Телеграф" писал о том, может ли Папа Римский "отречься от престола" из-за болезни.